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11:50 (мск), источник: КрымPress

В Керчи построят новую железнодорожную станцию

В Керчи построят новую железнодорожную станцию на подъезде к Керченскому мосту. Название ей планируют дать — «Южная».

Как следует из планов строительства железнодорожной ветки, объект подразумевает появление со стороны Керчи шести мостов, одного тоннеля и нескольких искусственных сооружений.

В настоящий момент производится подготовка территории к строительно-монтажным работам, в рамках которых специалисты ведут археологические и инженерные изыскания. Сроки запуска железнодорожной станции не уточняются, — сообщает ТАСС со ссылкой на Инфоцентр «Крымский мост».

Между тем, со стороны Краснодарского края строители уже уложили более 60 км главных железнодорожных путей из 85 км проектных. Это будет один из участков новой 40-километровой железнодорожной ветки, которая строится на полуострове к порту Тамань.

Что же касается Керченского моста, то к 12 мая мостостроители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше 4 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами.

В Минстрое рассчитывают, что постройка арочных пролётов через пролив завершится осенью этого года. Берега Керченского пролива наконец-то соединятся… Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой, — цитирует главу Минстроя РФ Максима Соколова инфоцентр «Крымский мост».

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