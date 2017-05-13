В Керчи построят новую железнодорожную станцию
В Керчи построят новую железнодорожную станцию на подъезде к Керченскому мосту. Название ей планируют дать — «Южная».
В Керчи построят новую железнодорожную станцию на подъезде к Керченскому мосту. Название ей планируют дать — «Южная».
Как следует из планов строительства железнодорожной ветки, объект подразумевает появление со стороны Керчи шести мостов, одного тоннеля и нескольких искусственных сооружений.
В настоящий момент производится подготовка территории к
Между тем, со стороны Краснодарского края строители уже уложили более 60 км главных железнодорожных путей из 85 км проектных. Это будет один из участков новой 40-километровой железнодорожной ветки, которая строится на полуострове к порту Тамань.
Что же касается Керченского моста, то к 12 мая мостостроители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше 4 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами.
В Минстрое рассчитывают, что постройка арочных пролётов через пролив завершится осенью этого года. Берега Керченского пролива