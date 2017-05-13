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11:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Тепло вернулось в 348 социальных учреждений Нижнего Новгорода

Подача отопления возобновлена в 105 школах, 164 детских садах и 68 лечебных учреждениях.

Нижний Новгород, 13 мая — АиФ-НН. Отопление вновь включили в 348 социальных учреждениях Нижнего Новгорода, сообщает городская администрация.

По состоянию на 12 мая, подача тепла возобновлена в 105 школах (60%), 164 детских садах (50%), 68 лечебных учреждениях (70%). Кроме того, теплоноситель подан к 4 000 многоквартирным домам в разных районах города.

В администрации отмечают, что если большинство жителей дома настаивает на возобновлении пуска отопления, то в ДУК или ТСЖ необходимо направить коллективную заявку.

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