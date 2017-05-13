Уникальный ядерный комплекс Казахстана будут использовать страны СНГ

Реализация Соглашения будет способствовать созданию механизма проведения научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке учёными из разных стран, получению синергетического эффекта за счёт обмена результатами исследований, образцами, материалами и программными средствами.

Казахстанский материаловедческий токамак — уникальный экспериментальный комплекс. Он позволяет проводить широкий спектр исследований конструкционных и функциональных материалов как для модернизации существующих промышленных реакторов, так и для перспективных инновационных энергетических реакторных установок, решать прикладные и теоретические задачи в области управляемого термоядерного синтеза.

Токамак создан по инициативе Нурсултана Назарбаева. Он представляет собой замкнутую магнитную ловушку, предназначенную для создания и удержания высокотемпературной плазмы и осуществления термоядерной реакции.

Реактор токамака являются частью международного проекта управляемого ядерного синтеза ИТЭР. Научные работы с его использованием ведутся на базе Национального ядерного центра Казахстана в городе Курчатов.