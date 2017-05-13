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11:57 (мск), источник: Informburo.kz

Уникальный ядерный комплекс Казахстана будут использовать страны СНГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому одобрен проект соглашения государств СНГ о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака. Текст распоряжения опубликован на сайте Правительства РФ.

Источник: Informburo.kz

Реализация Соглашения будет способствовать созданию механизма проведения научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке учёными из разных стран, получению синергетического эффекта за счёт обмена результатами исследований, образцами, материалами и программными средствами.

Казахстанский материаловедческий токамак — уникальный экспериментальный комплекс. Он позволяет проводить широкий спектр исследований конструкционных и функциональных материалов как для модернизации существующих промышленных реакторов, так и для перспективных инновационных энергетических реакторных установок, решать прикладные и теоретические задачи в области управляемого термоядерного синтеза.

Токамак создан по инициативе Нурсултана Назарбаева. Он представляет собой замкнутую магнитную ловушку, предназначенную для создания и удержания высокотемпературной плазмы и осуществления термоядерной реакции.

Реактор токамака являются частью международного проекта управляемого ядерного синтеза ИТЭР. Научные работы с его использованием ведутся на базе Национального ядерного центра Казахстана в городе Курчатов.

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