В Башкирии долги по зарплате сократились почти на 150 млн рублей

Задолженность недобросовестных работодателей перед своими сотрудниками была выплачена благодаря вмешательству органов региональной прокуратуры. По данным пресс-службы ведомства, в начала года прокурорские проверки выявили свыше 120 работодателей, задерживавших зарплату сотрудникам. Общая сумма задолженности перед гражданами превысила 303 млн рублей.

По каждому факту невыплаты прокуроры приняли комплекс мер реагирования. Так, в суд было направлено свыше семи тысяч заявлений о выдаче судебных приказов. По инициативе надзорного ведомства 277 организаций и их руководителей привлечены к административной ответственности, 179 должностных лиц — к дисциплинарной. Возбуждено пять уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты).

К примеру, АО ПО «Уралэнергомонтаж» погасило долг в размере 12 млн рублей, ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» — 18 млн рублей.

Надзорное ведомство также пресекло факты выдачи зарплаты «в конверте».

Прокуратура Бураевского района добилась заключения трудовых договоров с четырьмя разнорабочими крестьянского хозяйства. Фермер, своевременно не оформивший с ними трудовые отношения, оштрафован на пять тысяч рублей.

Органы прокуратуры также выявили нарушения законодательства в сфере занятости населения.

Так, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество) в отношении жителя Баймакского района, который незаконно получал пособие по безработице на основании поддельной справки.

Прокуроры также добились надлежащего информирования населения центрами занятости о наличии вакансий.