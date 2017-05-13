В Башкирии долги по зарплате сократились почти на 150 млн рублей
УФА, 13 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии с начала года долги по зарплате сократились почти на 150 млн рублей.
УФА, 13 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии с начала года долги по зарплате сократились почти на 150 млн рублей.
Задолженность недобросовестных работодателей перед своими сотрудниками была выплачена благодаря вмешательству органов региональной прокуратуры. По данным
По каждому факту невыплаты прокуроры приняли комплекс мер реагирования. Так, в суд было направлено свыше семи тысяч заявлений о выдаче судебных приказов. По инициативе надзорного ведомства 277 организаций и их руководителей привлечены к административной ответственности, 179 должностных лиц — к дисциплинарной. Возбуждено пять уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты).
К примеру, АО ПО «Уралэнергомонтаж» погасило долг в размере 12 млн рублей, ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» — 18 млн рублей.
Надзорное ведомство также пресекло факты выдачи зарплаты «в конверте».
Прокуратура Бураевского района добилась заключения трудовых договоров с четырьмя разнорабочими крестьянского хозяйства. Фермер, своевременно не оформивший с ними трудовые отношения, оштрафован на пять тысяч рублей.
Органы прокуратуры также выявили нарушения законодательства в сфере занятости населения.
Так, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество) в отношении жителя Баймакского района, который незаконно получал пособие по безработице на основании поддельной справки.
Прокуроры также добились надлежащего информирования населения центрами занятости о наличии вакансий.