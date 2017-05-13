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11:22 (мск), источник: Publika.md

Фермеры, которые пострадали от заморозков 2016 года, получат компенсации

Фермеры, которые понесли ущерб в результате заморозков весной прошлого года, могут подать заявление на получение финансовой помощи.

Источник: Publika.md

Аграриям нужно обратиться в специально созданные на местах комиссии в течение десяти дней с момента их создания.

Сумма возмещения будет рассчитана в зависимости от пострадавшей площади, потерянного урожая, а также вклада заявителя в госбюджет. Выплаты осуществит Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Соответствующий регламент в начале апреля утвердило правительство.

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