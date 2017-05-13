Фермеры, которые пострадали от заморозков 2016 года, получат компенсации

Аграриям нужно обратиться в специально созданные на местах комиссии в течение десяти дней с момента их создания.

Сумма возмещения будет рассчитана в зависимости от пострадавшей площади, потерянного урожая, а также вклада заявителя в госбюджет. Выплаты осуществит Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Соответствующий регламент в начале апреля утвердило правительство.