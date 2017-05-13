В 2016 году 97% молдавского мёда экспортировали в 20 с лишним стран

По данным исследования одной консалтинговой компании, молдавский мёд является наиболее конкурентоспособным продуктом для экспорта. В 2016 году 97% продукции поставили в 20 с лишним стран. Общая стоимость мёда достигла почти девяти миллионов долларов. Больше всего — 823 тонны — импортировала Румыния. В Италию экспортировали 633 тонны, в Германию — 536 тонн, во Францию — 336.

Некоторые страны закупают молдавский мёд по очень выгодным ценам. Так, США платят за тонну четыре с половиной тысячи долларов, Канада — 4359 долларов, Кипр — 3660 долларов, а Испания и Франция — почти по 3300 долларов. Другие страны импортируют мёд по более низким ценам. Россия закупает его по две тысячи долларов за тонну, Швеция — за 2100 долларов, а Бельгия платит по 2200 долларов.

Между тем, экспортируемый молдавский мёд составляет всего один процент от общего объёма этой продукции, которую реализуют на европейских рынках.