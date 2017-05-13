ЦБ зафиксировал массовые хакерские атаки на российские банки

«ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», — сказали в Банке России.

При этом отметили, что ФинЦЕРТ еще в середине апреля направлял участникам информационного обмена информацию о признаках компрометации и методах выявления и противодействия вредоносному программному обеспечению типа «шифровальшик». Кроме того, в начале мая подобное уведомление было разослано в отношении иного типа вредоноса (cobalt strike).

Ранее в пятницу МВД РФ сообщило, что персональные компьютеры ведомства подверглись вирусной атаке. В то же время Следственный комитет РФ сообщил, что на его мощности атака не осуществлялась. Также попытки хакерских атак на инфраструктуру Сбербанка были зафиксированы службой информационной безопасности банка.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

В свою очередь в «Лаборатории Касперского» сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ряд российских СМИ сообщил, что хакеры атаковали компьютеры силовых ведомств РФ, в частности, Следственного комитета и МВД.