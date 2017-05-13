Бензин в Красноярске продолжает дорожать

Напомним, 11 мая в сети заправок «25 часов» топливо выросло в цене сразу на 50−70 копеек, и теперь популярные марки бензина там стоят: АИ-92 — 35,20 рубля, АИ-95 — 38 рублей.

Сегодня цены подняли еще две сети — «Магнат-РД» и «КНП». На заправках «Красноярскнефтепродукт» бензин АИ-92 поднялся в цене на 70 копеек, и теперь вместо 34,40 его продают по 35,10. АИ-95 подорожал на 50 копеек и теперь стоит 38 рублей ровно вместо прежних 37,50 рубля за литр.

Магнат-РД, продававший АИ-95 по 37,45 поднял его цену до тех же 38 рублей.

Подорожание на АИ-92 здесь составило 65 копеек и теперь он так же, как и на «КНП», продается за 35,1 рубля за литр.