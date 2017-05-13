Регионы планируют установить курортный сбор на уровне от 30 до 50 руб. в сутки
Речь идет о курортах Крыма, а также Ставропольского, Краснодарского, Алтайского краев.
Речь идет о курортах Крыма, а также Ставропольского, Краснодарского, Алтайского краев.
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Туристы, приезжающие на курорты Ставропольского, Краснодарского, Алтайского краев и в республику Крым, с 1 января 2018 года будут платить от 30 до 50 руб. в день в случае принятия на федеральном уровне закона о курортном сборе.
Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 28 апреля был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Государственную думу. Перечисленные регионы готовят нормативные документы и прорабатывают механизмы создания фондов развития курортной инфраструктуры, где будут аккумулироваться собранные средства. Опрошенные ТАСС представители субъектов сообщили, для того чтобы не отпугнуть туристов, они намерены установить на курортах сумму сбора значительно ниже рекомендованных законопроектом 100 руб. При этом в Ставропольском крае планируется установить единую сумму для всех муниципалитетов, а в Крыму она будет разной в зависимости от популярности курортов.
Размер сбора
Согласно законопроекту, разработанному Министерством РФ по делам Северного Кавказа при участии федеральных министерств экономического развития, труда, здравоохранения, культуры, финансов и Федеральной налоговой службы, сумма посуточного курортного сбора не должна превышать 100 руб.
. «Я не думаю, что курортный сбор будет направляться в бюджет. Оператора (по сбору средств — прим. ТАСС) будет определять региональный законодатель и правительство Алтайского края. В законе прописано, что курортный сбор должен составлять порядка 100 руб. в сутки с человека — на мой взгляд, это достаточно оптимальное решение. Я полагаю, регион не пойдет сразу на максимальную цифру — закон же принимается на три года, я думаю, что будет последовательный подбор оптимального рационального размера (сбора — прим. ТАСС)», — пояснил Щетинин.
Он отметил, что, вероятно, первоначальная сумма курортного сбора в регионе составит от 30 до 50 руб., чтобы можно было посмотреть на реакцию потребителей услуг, и введение курортного сбора не оказало негативного влияния на турпоток в Алтайский край.
Согласен с тем, что первоначально размер сбора не должен быть установлен на максимальной отметке в 100 руб. и глава комитета по
«Слишком большой курортный сбор сейчас делать невыгодно, потому что у нас сложная транспортная логистика и с учетом того, что Турция сильно демпингует цены на рынке. Поэтому нам надо делать минимальный сбор, чтобы не отпугнуть туристов — это
«Каждому нашему курортному региону нужно применять соответствующий сбор. Нельзя сравнивать Ялту и, например, Раздольненский район. Ялта — это дорогой регион, там можно и повыше сделать курортный сбор, а в Раздольненском, Черноморском, Ленинском (районах — прим. ТАСС) — пониже», — пояснил парламентарий.
Механизм сбора
«На Ставрополье курортный сбор будет администрироваться через специальный бюджетный фонд. В регионе завершается разработка
Представитель Крыма Черняк, в свою очередь, отметил, что вероятнее всего, принятия
Значение курортного сбора
«Мы всегда воспринимаем с оптимизмом решения, способствующие образованию дополнительных средств на развитие курортных территорий. Но считаю, что к любым вопросам, связанным с финансовой нагрузкой на отдыхающих, надо подходить очень взвешенно и осторожно, особенно с учетом возрастающей конкуренции со стороны зарубежных курортов», — отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.
В введении нового механизма представители регионов видят и дополнительные плюсы. «Важно, что деньги поддержат именно те объекты, которые “осязаемы” туристами. То есть, они пойдут на содержание терренкуров, парковых зон, фонтанов, памятников архитектуры. Всего того, что делает курорты Кавминвод привлекательными для наших гостей», — озвучили позицию властей Ставропольского края в пресс- службе губернатора.
По мнению главы
Представители регионов также отметили, что механизм курортного сбора нов для России, но не для мировой практики — аналогичные сборы взимаются с туристов во многих европейских городах. «В среднем в Европе курортный сбор составляет от €1 до 2,5», — напомнил Черняк.