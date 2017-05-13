В Уфе приступили к нанесению дорожной разметки

Разметку наносят в вечернее и ночное время суток — когда транспортный поток минимален. После выполнения работ материал должен просыхать как минимум в течении 30 минут. Однако не все водители с пониманием относятся к труду городских служб, игнорируют дорожные указатели и проезжают по свеженанесённой краске, снижая при этом качество и срок службы дорожной разметки, сетуют в администрации города.

Стоит понимать, что нанесению дорожной разметки предшествует ряд обязательных работ в сфере содержания улично-дорожной сети: производится снятие остатков краски или термопластика, помывка дорожного полотна шампунем. Дорожная разметка термопластиком наносится по окончанию запланированного капитального ремонта дорожного покрытия, а краской после проведения ямочного ремонта. Именно поэтому на некоторых участках дорог разметку не наносят при видимых благоприятных условиях, так как на отрезке планируются работы по капитальному или ямочному ремонту.

На сегодняшний день на автодорогах Уфы нанесено более 6700 кв.м дорожной разметки. За 2016 год краской нанесена разметка более чем на 109 тысячах кв.м автодорог, термопластиком — на площади свыше 65 тысяч кв.м.