В Уфе приступили к нанесению дорожной разметки
УФА, 13 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе приступили к нанесению дорожной разметки.
УФА, 13 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе приступили к нанесению дорожной разметки.
Разметку наносят в вечернее и ночное время суток — когда транспортный поток минимален. После выполнения работ материал должен просыхать как минимум в течении 30 минут. Однако не все водители с пониманием относятся к труду городских служб, игнорируют дорожные указатели и проезжают по свеженанесённой краске, снижая при этом качество и срок службы дорожной разметки, сетуют в администрации города.
Стоит понимать, что нанесению дорожной разметки предшествует ряд обязательных работ в сфере содержания
На сегодняшний день на автодорогах Уфы нанесено более 6700 кв.м дорожной разметки. За 2016 год краской нанесена разметка более чем на 109 тысячах кв.м автодорог, термопластиком — на площади свыше 65 тысяч кв.м.
Городские службы призывают водителей проявить понимание и объезжать участки