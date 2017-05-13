«Укрзализныця» назначила 13 дополнительных поездов на лето
«Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на 13 поездов, которые будут курсировать летом.
«Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на 13 поездов, которые будут курсировать летом.
Начиная с конца мая и до середины сентября они будут курсировать из Киева, Львова, Днепра и Харькова до южных курортов страны: Бердянска, Геническа, Одессы и Херсона, сообщает
В частности, в направлении Бердянск будут курсировать поезда:
№ 228 Киев — Бердянск, с 2 по 12 июня — через день, с 14 июня по 31 августа — ежедневно, с 2 по 16 сентября — через день.
№ 472/552/471 Днепр, Кривой Рог — Бердянск, с 3 июня по 15 сентября — через день.
№ 261/262 Харьков — Бердянск с 4 июня по 20 сентября — через день.
№ 188/187 Львов — Бердянск, с 3 июня по 12 сентября — через день.
В направлении Геническа будут курсировать летние поезда:
№ 282 Киев — Геническ, с 1 по 13 июня — через день, с 15 июня по 1 сентября — ежедневно, с 3 по 15 сентября — через день.
№ 190/244/189 Днепр, Кривой Рог — Геническ, с 10 июня по 10 сентября — через день.
№ 232/231 Геническ —
В направлении Одессы пассажиры смогут воспользоваться следующими поездами:
№ 228 Одесса — Львов, с 25 мая по 17 сентября — ежедневно.
№ 270/269 Одесса — Харьков, с 1 июня по 17 сентября — через день.
№ 251/252 Днепр, Кривой Рог — Одесса, с 28 мая по 31 августа — ежедневно, с 2 по 16 сентября — через день.
№ 271/272 Харьков — Одесса, с 3 июня по 19 сентября — через день.
В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:
№ 256/255 Львов — Херсон, с 26 мая по 17 сентября — через день.
№ 265/266 Харьков — Херсон, с 3 июня по 5 сентября — через день.
Кроме того, для удобства пассажиров в летний период изменена периодичность курсирования 3 поездов.
В частности, поезд № 63/64 Днепр — Одесса будет курсировать ежедневно с 24 мая по 29 сентября, № 136/135 Одесса — Черновцы — ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Поезд № 148/147 Одесса — Киев с 25 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно, а не раз в неделю.
Напомним, что «Укрзализныця» 3 мая запустила первый прямой поезд в Восточное Закарпатье сообщением Киев — Солотвино.