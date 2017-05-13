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14:32 (мск), источник: Ipress.ua

«Укрзализныця» назначила 13 дополнительных поездов на лето

«Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на 13 поездов, которые будут курсировать летом.

Источник: Ipress.ua

Начиная с конца мая и до середины сентября они будут курсировать из Киева, Львова, Днепра и Харькова до южных курортов страны: Бердянска, Геническа, Одессы и Херсона, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, в направлении Бердянск будут курсировать поезда:

№ 228 Киев — Бердянск, с 2 по 12 июня — через день, с 14 июня по 31 августа — ежедневно, с 2 по 16 сентября — через день.

№ 472/552/471 Днепр, Кривой Рог — Бердянск, с 3 июня по 15 сентября — через день.

№ 261/262 Харьков — Бердянск с 4 июня по 20 сентября — через день.

№ 188/187 Львов — Бердянск, с 3 июня по 12 сентября — через день.

В направлении Геническа будут курсировать летние поезда:

№ 282 Киев — Геническ, с 1 по 13 июня — через день, с 15 июня по 1 сентября — ежедневно, с 3 по 15 сентября — через день.

№ 190/244/189 Днепр, Кривой Рог — Геническ, с 10 июня по 10 сентября — через день.

№ 232/231 Геническ — Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября — через день.

В направлении Одессы пассажиры смогут воспользоваться следующими поездами:

№ 228 Одесса — Львов, с 25 мая по 17 сентября — ежедневно.

№ 270/269 Одесса — Харьков, с 1 июня по 17 сентября — через день.

№ 251/252 Днепр, Кривой Рог — Одесса, с 28 мая по 31 августа — ежедневно, с 2 по 16 сентября — через день.

№ 271/272 Харьков — Одесса, с 3 июня по 19 сентября — через день.

В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:

№ 256/255 Львов — Херсон, с 26 мая по 17 сентября — через день.

№ 265/266 Харьков — Херсон, с 3 июня по 5 сентября — через день.

Кроме того, для удобства пассажиров в летний период изменена периодичность курсирования 3 поездов.

В частности, поезд № 63/64 Днепр — Одесса будет курсировать ежедневно с 24 мая по 29 сентября, № 136/135 Одесса — Черновцы — ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Поезд № 148/147 Одесса — Киев с 25 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно, а не раз в неделю.

Напомним, что «Укрзализныця» 3 мая запустила первый прямой поезд в Восточное Закарпатье сообщением Киев — Солотвино.

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