Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира
Чемпионский Конте-кст. Почему «Челси» — лучший в Англии
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
13:03 (мск), источник: Tengrinews

Эксперт обеспокоился за пенсии казахстанцев из-за краха азербайджанского банка

Эксперт Рахим Ошакбаев высказался по поводу инвестиций ЕНПФ в проблемный азербайджанский банк, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Своим мнением экс-вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана поделился в Facebook.

«71,3 миллиарда тенге активов ЕНПФ вложено в облигации ставшего проблемным Международного Банка Азербайджана (как следует из отчетности об инвестиционном портфеле ЕНПФ по состоянию на 01 мая 2017 года). По официальной информации, Международный Банк Азербайджана приостановил исполнение валютных обязательств, привлеченных от зарубежных кредиторов. Таким образом, могут возникнуть существенные риски сохранности пенсионных активов», — написал Ошакбаев.

«Возникают вопросы, кто и как принимал решение о размещении и содержании пенсионных накоплений граждан в высокорискованных активах (кредитный рейтинг МБА на уровне B1 Moody’s). Очевидно, что проблема неэффективного управления пенсионными активами должна стать темой публичной дискуссии», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что крупнейший Международный банк Азербайджана (МБА) оказался на грани краха из-за дефицита в стране валюты и острого валютного кризиса. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эксперт обеспокоился за пенсии казахстанцев из-за краха азербайджанского банка
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
СМИ: на «Адмирале Кузнецове» решили не менять ракетный комплекс
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
Джонсон допустил, что РФ может повлиять на выборы в Британии
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
ЦБ зафиксировал массовые хакерские атаки на банки в России
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь