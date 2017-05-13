Эксперт обеспокоился за пенсии казахстанцев из-за краха азербайджанского банка

Своим мнением экс-вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана поделился в Facebook.

«71,3 миллиарда тенге активов ЕНПФ вложено в облигации ставшего проблемным Международного Банка Азербайджана (как следует из отчетности об инвестиционном портфеле ЕНПФ по состоянию на 01 мая 2017 года). По официальной информации, Международный Банк Азербайджана приостановил исполнение валютных обязательств, привлеченных от зарубежных кредиторов. Таким образом, могут возникнуть существенные риски сохранности пенсионных активов», — написал Ошакбаев.

«Возникают вопросы, кто и как принимал решение о размещении и содержании пенсионных накоплений граждан в высокорискованных активах (кредитный рейтинг МБА на уровне B1 Moody’s). Очевидно, что проблема неэффективного управления пенсионными активами должна стать темой публичной дискуссии», — добавил эксперт.