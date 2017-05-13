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13:39 (мск), источник: Noi.md

Автомобильный рынок Молдовы-2017: стагнация продолжается

Анализируя автомобильный рынок нашей страны в этом году, надо отметить, что, несмотря на то, что традиционные лидеры — Dacia иSkoda — снова показывают стабильные результаты, а на рынке появляются новые лидеры, такие как Suzuki, цивилизованный авторынок в целом переживает невеселые времена.

Источник: Noi.md

Да, Dacia по-прежнему первая, но она не продает уже по 1000 новых авто в год.

Если же взять рынок автомобилей всех возрастов, включая подакцизный импорт подержанных машин, то здесь и вовсе ситуация катастрофическая. В Молдове за 1 квартал первично зарегистрировано 6716 легковых транспортных средств всех возрастов.

За этот же период — с 1 января по 31 марта в Молдове прошли упрощенную процедуру регистрации 11399 подержанных легковушек, ранее ввезенных в РМ на иностранных номерах.

Вдумайтесь, в два раза больше! А сколько еще таких «литовских конструкторов» стоит в очереди на получение молдавских регистрационных номеров? А что? Машина в Литве обошлась дешево, её растаможка в Молдове стоилатоже недорого. Вот и тормозит такая парадоксальная таможенная политика РМ развитие цивилизованного автомобильного рынка.

Продажи новых автомобилей в марте 2017

Всего за март в Молдове был продан 451 новый автомобиль, что больше, чем в феврале и январе, и больше, чем в марте 2016-го. Но от того, чтобы не переоценивать рост на фоне глобального кризиса продаж, мы вас предостерегли ещё в начале этой статьи. Посмотрим, что будет дальше. И не станет ли дальнейший хаос на автомобильном рынке нашей страны, связанный с упрощенной легализацией иностранных номеров, сигналом для официальных дилеров не разворачивать в ближайшее время новые торговые точки и новые услуги.

Если судить о результатах продаж за три месяца, с января по март 2017 г., то те же автомобильные бренды находятся, практически, на тех же местах, если говорить о первой десятке. С той лишь разницей, что чешской Skodaнадо сделать еще один рывок, чтобы вернуть себе вторую строчку в списке самых продаваемых марок в Молдове 2017. Задел, сделанный в марте (21 авто модели Superb, 16 авто Octaviaи 10 авто Rapid), надо подтвердить апрельскими и майскими хорошими продажами. И тогда вторая строчка вслед за лидером Dacia вновь окажется в коллекции чешского бренда.

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