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15:04 (мск), источник: Вести - Калининград

Более 40 домов-памятников отремонтируют в регионе в этом году

В Калининградской области на дома времен довоенной постройки приходится около 60% всего жилого фонда.

Источник: РИА "Новости"

Около 600 таких зданий имеют официальный статус объектов культурного наследия и являются памятниками архитектуры. Сохранить их помогает программа капитального ремонта. Несколько зданий по этой программе сегодня ремонтируются в самом центре Калининграда.

Евгений Маслов, руководитель региональной службы государственной охраны объектов культурного наследия: «Жилой дом, начало XX века» — одно из самых распространённых наименований калининградских памятников. Официальный статус объектов культурного наследия в нашем регионе имеют почти 1700 объектов, из них 400 — это жилые многоквартирные дома, построенные, в основном, в 10−20-е годы прошлого века. Согласно данным последней инвентаризации, в России насчитывается около 30 тысяч таких объектов. Из них примерно четыре процента — приходится на Калининградскую область. Это очень большая доля по России.

В прошлом году подрядные организации привели в порядок 34 здания-памятника, в этом году запланирован капремонт 45 таких объектов, в 2018-м — также не менее четырёх десятков. Таким образом, через полтора года в самом западном регионе России будет отремонтирована почти четверть всех жилых зданий, имеющих охранный статус.

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