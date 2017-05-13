Более 40 домов-памятников отремонтируют в регионе в этом году

Около 600 таких зданий имеют официальный статус объектов культурного наследия и являются памятниками архитектуры. Сохранить их помогает программа капитального ремонта. Несколько зданий по этой программе сегодня ремонтируются в самом центре Калининграда.

Евгений Маслов, руководитель региональной службы государственной охраны объектов культурного наследия: «Жилой дом, начало XX века» — одно из самых распространённых наименований калининградских памятников. Официальный статус объектов культурного наследия в нашем регионе имеют почти 1700 объектов, из них 400 — это жилые многоквартирные дома, построенные, в основном, в 10−20-е годы прошлого века. Согласно данным последней инвентаризации, в России насчитывается около 30 тысяч таких объектов. Из них примерно четыре процента — приходится на Калининградскую область. Это очень большая доля по России.