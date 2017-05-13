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15:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В ряде домов Нижнекамска будет отключена горячая вода

В Нижнекамске пройдут большие гидравлические испытания.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). На магистральных тепловых сетях Нижнекамска пройдут гидравлические испытания. В связи с этим будет производиться расхолаживание теплоносителя, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Как отмечается на сайте района, с полуночи 14-го до 23 мая перестанет поступать горячая вода в дома по улицам Вокзальная, Корабельная, Юности, Тукая, Менделеева, Гагарина, Спортивная, Кайманова, Бызова, Мурадьяна, пр. Строителей, Вахитова, Химиков, Шинников, а также пос. Красный Ключ, микрорайоны 35 и 35а.

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