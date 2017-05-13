«Нафтогаз» обвиняет газсбыты Фирташа в подорожании газа

«С 1 апреля розничная цена газа для населения выросла на 1%. Она возросла из-за того, что в 2,2 раза увеличилась наценка газсбытов — в среднем с 68 до 148 гривен за тыс. кубометров газа по НДС», — говорится в сообщении.

Другие составляющие розничной цены на газ (тарифы на транспорт и распределение, наценка Нафтогаза, цена ПАО «Укргаздобыча») не менялись.

С 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года цена на кубометр газа для населения составляла 6,879 грн.

Справка. ПАО «Газтек» владеет пакетами акций гор- и облгазов более чем в 20 областях. Владельцами Газтека являются ряд кипрских компаний — Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые СМИ связывают с украинским олигархом Дмитрием Фирташем.