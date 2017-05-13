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14:13 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Нафтогаз» обвиняет газсбыты Фирташа в подорожании газа

Голубое топливо для населения с 1 апреля подорожало до 6,9579 грн за кубометр из-за более чем двукратного роста тарифа для региональных поставщиков газа (газсбытов) — с 68 до 148,26 грн за тыс. кубометров. Об этом пишет НАК «Нафтогаз Украины» в Фейсбук.

Источник: Telegraf.com.ua

«С 1 апреля розничная цена газа для населения выросла на 1%. Она возросла из-за того, что в 2,2 раза увеличилась наценка газсбытов — в среднем с 68 до 148 гривен за тыс. кубометров газа по НДС», — говорится в сообщении.

Другие составляющие розничной цены на газ (тарифы на транспорт и распределение, наценка Нафтогаза, цена ПАО «Укргаздобыча») не менялись.

С 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года цена на кубометр газа для населения составляла 6,879 грн.

Справка. ПАО «Газтек» владеет пакетами акций гор- и облгазов более чем в 20 областях. Владельцами Газтека являются ряд кипрских компаний — Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые СМИ связывают с украинским олигархом Дмитрием Фирташем.

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