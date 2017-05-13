Самым богатым чиновником воронежского облправительства стал Павел Толстых

Чиновники правительства Воронежской области раскрыли сведения о доходах за 2016 год. Ежегодный отчет опубликовало областное управление по профилактике коррупционных нарушений в пятницу, 12 мая. Самый высокий доход задекларировал руководитель управления делами региона Павел Толстых.

Зампредседателя правительства Виталий Шабалатов заработал 8,96 млн рублей. Годом ранее чиновник (на тот момент — руководитель управления делами) задекларировал 3,17 млн рублей. В 2016 году Виталий Шабалатов избавился от земельного участка площадью 683 кв. м и жилого дома на 30,7 кв. м. В собственности зампреда сохранились два земельных участка площадью 481 кв. м и 5,14 тыс. кв. м и соответствующие участкам автостоянки. В пользовании чиновника находится квартира на 84,4 кв. м, жилой дом на 240,5 кв. м, два земельных участка на 1 тыс. и 441 кв. м, дом на 94,5 кв. м. А также машины Land Rover Defender, Mercedes-Benz 350 CDI 4Matic, прицепы 829450 и МЗСА 81771, снегоход Ski-Doo Expedition 600 SDI.

Зампредседателя правительства Виктор Логвинов в 2016 году задекларировал 5,7 млн рублей (в 2015 году — 7,3 млн рублей). Легковой автомобиль Volkswagen Touareg в декларации чиновника сменился на грузовой «УАЗ 3303». В собственности Виктора Логвинова остался земельный участок на 27 кв. м и гаражный бокс на 23 кв. м. В собственности его жены — земельный участок 704 кв. м. и дом 177,2 кв. м, а также квартира на 52,9 кв. м. На несовершеннолетнего ребенка в 2016 году записали почти 4 тыс. кв. м земли и недостроенный дом 71,6 кв. м.

Замгубернатора Юрий Агибалов заработал 4,73 млн рублей (4,47 млн рублей в 2015 году). Юрий Агибалов владеет квартирой (108,3 кв. м) и гаражом (30,7 кв. м), а его жена — земельным участком (298 кв. м), домом (130,5 кв. м), квартирой (82,6 кв. м) и гаражным боксом (17,7 кв. м). В 2016 году жена Агибалова заработала 400 тыс. рублей. Автомобиля у семьи чиновника нет.

Вице-губернатор Геннадий Макин снизил доход с 4,7 млн рублей в 2015 году до 4,34 млн рублей в 2016 году. В собственности Геннадия Макина появились четыре надела общей площадью 12,67 тыс. кв. м (вместо одного участка площадью 1,27 тыс. кв. м в 2015 году). В декларации остался жилой дом на 123 кв. м. Вице-губернатор владеет половиной земельного участка площадью почти 59 га, а в его пользовании находится 11 тыс. кв. м лесного участка. В автопарке Геннадия Макина Toyota Land Cruiser 100 и прицеп САЗ ‎82993−02. Супруга чиновника задекларировала 276,7 тыс. рублей дохода, и указала Audi Q5. В ее собственности находится квартира площадью 177,9 кв. м.

Первый зампред Владимир Попов отчитался о доходе в 4,4 млн рублей. В декларации за 2015 год доход зампредседателя указан в размере 2,99 млн рублей. В собственности чиновника нет недвижимости. Два участка общей площадью 5,1 тыс. кв. м и два жилых дома на 377 и 304 кв. м оформлены на супругу Попова (доход — 239,2 тыс. рублей). Эти же объекты находятся в пользовании зампредседателя. Дом на 304 кв. м появился у супругов в 2016 году. За год чиновник сменил Nissan Patrol на Toyota Land Cruiser 200. У Владимира Попова остался прицеп САЗ 82994 и моторная лодка Brig B 350.

Замгубернатора Воронежской области Андрей Ревков в 2016 году заработал почти в 10 раз меньше, по сравнению с 2015 годом. Доход чиновника составил 4,18 млн рублей, хотя в 2015 году Ревков задекларировал почти 40,04 млн рублей. Супруга Андрея Ревкова доходов не имеет. В собственности вице-губернатора находятся две квартиры (190,3 кв. м и 93,2 кв. м) и 18-метровый гараж. В актопарке чиновника Audi Q7, «УАЗ-29891», снегоходы Skandic WT 600 и Yamaha Viking. Жена замгубернатора владеет дачным домом (24 кв. м) и квартирой (37,7 кв. м). В пользовании Ревковых находится квартира (40,6 кв. м.).

Зампред правительства Максим Увайдов заработал 3,71 млн рублей (в 2015 году — 2,97 млн рублей) Чиновник владеет тремя квартирами (216,4 кв. м, 187,7 кв. м и 74,5 кв. м), земельным участком (343 кв. м) и автомобилем Hyundai ix 55. На его супругу записан автомобиль Toyota RAV, земельный участок (1,2 тыс. кв. м) и квартира (37,2 кв. м). В 2015 году она заработала более 711 тыс. рублей.

Зампредседателя правительства — руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах власти Елена Фаддеева в 2016 году задекларировала 3,38 млн рублей. Елена Фаддеева имеет в долевой собственности два земельных участка (2 тыс. кв. м и 1,4 тыс. кв. м), долю в жилом доме (43,3 кв. м) и квартиру (65,2 кв. м). В совместной собственности супруг владеет частью участка (1,4 тыс. кв. м) и квартирой (57,6 кв. м). Личного дохода супруг чиновницы не имеет.

Зампред Артем Верховцев за 2016 год заработал 3,13 млн рублей. В 2015 году, в должности руководителя департамента связи и массовых коммуникаций, Верховцев отчитывался о 2,55 млн рублей. Совместно с супругой Артем Верховцев владеет квартирой на 58,3 кв. м и 1/3 доли квартиры на 63 кв. м, дачей дача на 93,6 кв. м. В пользовании семьи зампреда — квартира на 117,3 кв. м. В автопарке чиновника Hummer H3 и мотоцикл BMW F800ST. У супруги Артема Верховцева Renault Sandero. Жена зампредседателя не имеет личного дохода.

Руководители департаментов и управлений.

Глава управления делами Павел Толстых задекларировал более 11,61 млн рублей. В 2015 году он отчитался о доходе в 1,64 млн рублей. Павел Толстых на правах индивидуальной собственности владеет двумя жилыми домами (186,9 кв. м и 43,8 кв. м) и двумя земельными участками (общей площадью почти 3 тыс. кв. м). Чиновнику принадлежат доли в почти 4 тыс. кв. м земли (1 тыс. кв. м земли годом ранее) и квартире (54,5 кв. м). В 2016 году из его декларации исчез автомобиль Тoyota Land Cruiser. Супруга чиновника заработала в 2016 году 2,73 млн рублей (1,54 млн рублей в 2015 году). В ее собственности автомобили Lexus RX 350 и Toyota Camry. На нее записана квартира в 22,6 кв. м и 800 кв. м земли.

Руководитель правового управления Валерий Карташов заработал 6,07 млн рублей. В 2015 году он задекларировал доход в 5,89 млн рублей. Как и в 2015 году, в собственности чиновника остались два гаража на 39,1 и 42,2 кв. м. Супруга Карташова указала доход 399,3 тыс. рублей. Ей принадлежит участок площадью 775 кв. м, квартира на 96,2 кв. м, дачный дом на 96 кв. м, баня на 20 кв. м. Вся эта недвижимость находится в пользовании у супруга. Семья владеет автомобилем Audi Q7, записанным на Валерия Карташова.

Руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда Сафонова в 2016 году отчиталась о 4,76 млн рублей дохода, годом ранее чиновник задекларировала 4,45 млн рублей. Доход ее супруга составил 317,38 тыс. рублей. Надежда Сафонова приобрела в 2016 году гараж (31 кв. м). Семья руководителя департамента финансов не задекларировала транспортных средств. В собственности Надежды Сафоновой остались земельный участок (3 тыс. кв. м), жилой дом (489,6 кв. м) и сарай (38,2 кв. м).

Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Галина Абричкина в 2016 году задекларировала 3,81 млн рублей. В индивидуальной собственности чиновницы четыре квартиры общей площадью 324,5 кв. м и автомобиль Mercedes-Benz CL500 4Matic, из долевой собственности в пользование перешли два парковочных места. Глава департамента предпринимательства пользуется жилым домом площадью 163,6 кв. м и земельным участком на 965 кв. м. Супруг Галины Абричкиной увеличил в 2016 году заработал 4,99 млн рублей. Он владеет долями земельных участков общей площадью 14,64 тыс. кв. м, двумя жилыми домами общей площадью 200,8 кв. м, тремя нежилыми помещениями на 280,2 кв. м, автомобилем Volkswagen Multivan и домовладением в Португалии площадью 240 кв. м.

Руководитель департамента экономразвития Анатолий Букреев заработал в 2016 году 3,74 млн рублей (в 2015 — 3,5 млн рублей). На правах долевой собственности ему принадлежат земельный участок (почти 550 кв. м) и дом (208,3 кв. м). В индивидуальной собственности Volkswagen Touareg с гаражом площадью 24 кв.м. Супруга чиновника заработала 443 тыс. рублей. Ей принадлежат квартира (54,1 кв. м) доли земельного участка (почти 600 кв.м) и дома (1,3 тыс. кв. м).

Руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин в 2016 году заработал чуть более 3 млн рублей. В собственности главы департамента значатся квартира (98 кв. м), гараж (38,8 кв. м), два парковочных места (50,9 кв. м), автомобиль Toyota Land Cruiser 200, судно Grand Marine Group, прицеп МЗСА и лодочный мотор Yamaha. Супруга руководителя облздрава задекларировала почти 454 тыс. рублей. Она владеет квартирой на 75,2 кв. м и ½ квартиры на 42,7 кв. м.

Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Александр Квасов задекларировал 2,79 млн рублей (в 2015 году — 2,43 млн рублей) Он владеет земельным участком на 965 кв. м, участком на 750 кв. м в долевой собственности и квартирой площадью 83,5 кв. м. Его супруга заработала 315,43 тыс. рублей. В ее собственности два участка на 1,1 тыс. кв. м и жилой дом на 44,1 кв. м.

Руководитель департамента соцзащиты Андрей Измалков указал доход 2,67 млн рублей. Господин Измалков возглавил департамент весной 2016 года, ранее он занимал должность замруководителя департамента аграрной политики и в 2015 году отчитался о 2,07 млн рублей. В собственности чиновника осталась квартира на 91,1 кв. м и гараж площадью 39,2 кв. м, а в пользовании — земельный участок 39,2 кв. м. Андрей Измалков и его супруга не имеют автомобилей. Жена главы департамента за 2016 год задекларировала 382,9 тыс. рублей.

Руководитель департамента образования науки и молодежной политики Олег Мосолов в 2016 отчитался о 2,51 млн рублей (2,65 млн рублей в 2015 году). На главу департамента записан земельный участок (1,5 тыс. кв. м) и Jeep Grand Cherokee, а на его супругу (почти 800 тыс. рублей дохода) — гараж с хозяйственными помещениями (31,6 кв. м) и Land Rover Range Rover Evoque. Жена Олега Мосолова и их несовершеннолетний ребенок владеют квартирой в 275,2 кв. м.

Руководитель департамента строительной политики Олег Гречишников в 2016 году заработал 2,82 млн рублей, а в 2015 году — 2,19 млн рублей. В распоряжении чиновника четыре участка (общей площадью почти 4 тыс. кв. м), жилой дом (334 кв. м) и квартира (54 кв. м). Супруга Гречишникова заработала чуть более 60 тыс. рублей. На нее записан только Volkswagen Tiguan.

Руководитель департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Илья Сахаров за 2016 год заработал 2,26 млн рублей — на 579,9 тыс. рублей больше, чем 2015 году, когда чиновник был в должности замруководителя департамента. Илья Сахаров владеет двумя участками (1 тыс. кв. м и 607 кв. м), домом (82,4 кв. м) и машиной Mitsubishi Outlander III.

Глава департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Сергей Юсупов в 2016 году заработал чуть более 2,21 млн рублей (в 2015-ом — 2,03 млн рублей). В его собственности квартира (92,4 кв. м) и автомобиль Honda Pilot. Супруга Сергея Юсупова заработала 462 тыс. рублей дохода. На нее записаны 859 кв. м земли, квартира (53,9 кв. м), небольшие жилые и хозяйственные строения и гаражный бокс.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова отчиталась о 1,73 млн рублей дохода. В собственности главы управления земельный участок площадью 711 кв. м и незавершенный жилой дом на 91,7 кв. м. В пользовании чиновника участок площадью 1,2 тыс. кв. м и жилой дом на 61 кв. м. Марина Ракова указала автомобиль Subaru XV. Ее супруг не имеет собственности. Он задекларировал доход в 1,19 млн рублей.