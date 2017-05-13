Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Киев: Керченский мост может привести к экологической катастрофе
Эксперты предупредили об опасности веганства для детей
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
15:28 (мск), источник: Время Воронежа

Глава областной Контрольно-счетной палаты поручился за качество воронежских дорог

Вячеслав Олемской сообщил губернатору, что подрядчики вовремя устраняют недостатки.

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежской области Вячеслав Олемской доложил губернатору Алексею Гордееву о проверках качества дорожного ремонта. Все замечания по работам своевременно устраняются, сообщил Вячеслав Олемской во время встречи с главой региона в пятницу, 12 мая.

Проверка в Коминтерновском и Железнодорожном районах выявила нарушения графика выполнения ремонта. Речь идет о сроках и очередности улиц, где планировались дорожные работы, пояснил председатель КСП области. Аудиторы указали подрядчикам на эти факты. Специалисты не выявили повторного заключения контрактов на ремонт участков, находящихся на гарантии. Компании устраняют недостатки в рамках гарантийных обязательств, заверил Вячеслав Олемской.

В апреле 2017 года Алексей Гордеев поручил председателю КСП «усилить контроль за расходованием средств Дорожного фонда» и проверить качество дорожных работ. Подряд на ремонт 39 воронежских улиц стоимостью 1,29 млрд рублей достался единственному участнику аукциона — ООО «СМУ-90». В течение 2016 года в арбитражном суде Воронежской области рассматривались четыреиска к ООО «СМУ-90» о взыскании штрафов и устранении недостатков дорожного покрытия.

Автор: Михаил Супруненко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ
Власти Турции сообщили подробности ДТП с туристическим автобусом
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь