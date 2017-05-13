Глава областной Контрольно-счетной палаты поручился за качество воронежских дорог

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежской области Вячеслав Олемской доложил губернатору Алексею Гордееву о проверках качества дорожного ремонта. Все замечания по работам своевременно устраняются, сообщил Вячеслав Олемской во время встречи с главой региона в пятницу, 12 мая.

Проверка в Коминтерновском и Железнодорожном районах выявила нарушения графика выполнения ремонта. Речь идет о сроках и очередности улиц, где планировались дорожные работы, пояснил председатель КСП области. Аудиторы указали подрядчикам на эти факты. Специалисты не выявили повторного заключения контрактов на ремонт участков, находящихся на гарантии. Компании устраняют недостатки в рамках гарантийных обязательств, заверил Вячеслав Олемской.

В апреле 2017 года Алексей Гордеев поручил председателю КСП «усилить контроль за расходованием средств Дорожного фонда» и проверить качество дорожных работ. Подряд на ремонт 39 воронежских улиц стоимостью 1,29 млрд рублей достался единственному участнику аукциона — ООО «СМУ-90». В течение 2016 года в арбитражном суде Воронежской области рассматривались четыреиска к ООО «СМУ-90» о взыскании штрафов и устранении недостатков дорожного покрытия.

Автор: Михаил Супруненко.