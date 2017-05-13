Более 25,5 тысячи воронежцев ни разу не делали взносы на капремонт
В мае неплательщики получат заявления о выдаче судебных приказов.
В мае неплательщики получат заявления о выдаче судебных приказов.
Фонд капитального ремонта Воронежской области намерен принудительно взыскать с неплательщиков задолженность. В настоящий момент взносы не делают 25,5 тысячи человек.
Если в ближайшее время они не погасят задолженность в добровольном порядке, то им придётся не только рассчитаться по своим неуплатам, но и возместить судебные издержки регионального Фонда. Соответствующие заявления о выдаче судебных приказов собственники получат в мае. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила
Радикальные меры учреждение намерено применить к собственникам, которые до сих пор не сделали ни одного вноса. При том, что такую обязанность государство наложило ещё в декабре 2014 года. Таких жителей в регионе, как уже говорилось выше, 25,5 тысячи.
— В случае неполной или несвоевременной уплаты взносов задолженность взыскивается в принудительном порядке. При этом должники в соответствии с судебными приказами уплачивают не только сумму задолженности, но и начисленную на них пеню, а также возмещают издержки регионального оператора, — пояснили в
Отметим, среди неплательщиков 12,7 тысячи — жители областного центра, а 12,8 — муниципальных районов.
Автор: Александра Дроздова.