Более 25,5 тысячи воронежцев ни разу не делали взносы на капремонт

Фонд капитального ремонта Воронежской области намерен принудительно взыскать с неплательщиков задолженность. В настоящий момент взносы не делают 25,5 тысячи человек.

Если в ближайшее время они не погасят задолженность в добровольном порядке, то им придётся не только рассчитаться по своим неуплатам, но и возместить судебные издержки регионального Фонда. Соответствующие заявления о выдаче судебных приказов собственники получат в мае. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба Фонда.

Радикальные меры учреждение намерено применить к собственникам, которые до сих пор не сделали ни одного вноса. При том, что такую обязанность государство наложило ещё в декабре 2014 года. Таких жителей в регионе, как уже говорилось выше, 25,5 тысячи.

— В случае неполной или несвоевременной уплаты взносов задолженность взыскивается в принудительном порядке. При этом должники в соответствии с судебными приказами уплачивают не только сумму задолженности, но и начисленную на них пеню, а также возмещают издержки регионального оператора, — пояснили в пресс-службе Фонда. — При возбуждении исполнительного производства неплательщики взносов уплачивают ещё и исполнительный сбор в размере 7 процентов от подлежащих взысканию сумм задолженности.

Отметим, среди неплательщиков 12,7 тысячи — жители областного центра, а 12,8 — муниципальных районов.

Автор: Александра Дроздова.