С 15 мая прекращают работать еще 6 маршрутных такси в Волгограде

В мэрии поясняют, что маршрутки будут заменены автобусами средней вместимости. Ужас ситуации несколько смягчает тот факт, что новая транспортная схема Волгограда, как и обещали чиновники, является живым механизмом. В том отношении, что маршруты постоянно меняются, порой, по просьбам доведенных до истерики невозможностью добраться из одной точки в другую волгоградцев.

Стоит напомнить, что большая часть маршруток должна была исчезнуть с 15 апреля. Однако администрация не выдержала натиска горожан и вынуждена была вернуть маршрутные такси №№ 10 (к), 64а, 91а, 70а, 71, 84, 88, 53, 5с, 50, 29с, 57 (к), 56а и 46с.

С 30 апреля упразднили 11 маршруток. С 10 мая в Волгограде заработали четыре вспомогательных маршрута: № 43, 61, 68 и 79 и продлили маршрут автобуса № 20, сейчас он доходит до Нижнего Тракторного. С 19 апреля автобус № 95 продлили на четыре остановки до «ВолгоГРЭС».