Собянин внес в Мосгордуму проект допгарантий жителям сносимых пятиэтажек

Источник: РИА Новости

Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается Государственной думой.

Согласно проекту, участие в реновации может быть только по решению собственников и нанимателей квартир.

В программу реновации могут включаться только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу.

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Решение принимается 2/3 собственников и нанимателей. Вторая дополнительная гарантия — отказ от участия в программе реновации в любое время. На любой стадии формирования и реализации программы реновации собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы. Третья дополнительная гарантия — равнозначная новая квартира. Жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках. Равнозначная квартира — жилплощадь, в которой количество комнат не менее чем в старой квартире в пятиэтажках, жилая площадь — не менее жилой площади в старой квартире, а общая площадь — больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная и туалет). Следующая дополнительная гарантия — новая квартира предоставляется бесплатно и в собственность. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать — получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный найм.

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Пятая дополнительная гарантия — закон предоставляет жителям сносимых пятиэтажек равнозначные квартиры в том же районе, включая районы Центрального административного округа. Исключение составляет Зеленоград и Троицкий и Новомосковский административный округа. Шестая гарантия — отделка «комфорт-класса». Равнозначные квартиры предоставляются с улучшенной отделкой («комфорт-класс») и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ. Седьмая гарантия — внеочередное улучшение жилищных условий очередников. В рамках программы реновации очередникам будут предоставлены внеочереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади и в зависимости от состава семьи. Кроме того, среди других дополнительных гарантий — комфортная городская среда и качественные дома, помощь в переезде, полноценное возмещение собственникам нежилых помещений. Кроме того, если москвича не устраивает равнозначная квартира, то можно получить равноценную квартиру или денежную компенсацию.