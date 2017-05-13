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19:19 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцам хватает на жизнь меньше 10 тысяч в месяц

ВДТВ сообщает, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление «О прожиточном минимуме в Волгоградской области».

Прожиточный минимум на душу населения в первом квартале 2017 года в регионе равен 9181 рублю, согласно постановлению. Прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 9858 рублей, пенсионерам хватит и вовсе 7464 рубля, прожиточный минимум на ребенка составляет 9283 рубля.

Прожиточный минимум необходим для разработки и реализации социальных программ, формирования расходных статей бюджета — как оценка уровня жизни населения.

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