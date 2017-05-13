Волгоградцам хватает на жизнь меньше 10 тысяч в месяц
ВДТВ сообщает, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление «О прожиточном минимуме в Волгоградской области».
ВДТВ сообщает, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление «О прожиточном минимуме в Волгоградской области».
Прожиточный минимум на душу населения в первом квартале 2017 года в регионе равен 9181 рублю, согласно постановлению. Прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 9858 рублей, пенсионерам хватит и вовсе 7464 рубля, прожиточный минимум на ребенка составляет 9283 рубля.
Прожиточный минимум необходим для разработки и реализации социальных программ, формирования расходных статей бюджета — как оценка уровня жизни населения.