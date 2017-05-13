Предполагаемую сумму курортного сбора в Сочи в очередной раз понизили

Изначально было установлено, что его сумма не должна превышать 150 рублей в сутки с человека. Затем рекомендуемая сумма снизилась до 100 рублей.

Теперь же сумму курортного сбора в регионах планируют установить на уровне от 30 до 50 рублей в сутки.

28 апреля 2017 года законопроект о курортном сборе был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Государственную думу на рассмотрение.

Каждый из пилотных регионов, в число которых вошел и Краснодарский край, готовят нормативные документы и прорабатывает механизмы, за счет которых будут аккумулироваться собранные средства и направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Представители субъектов сообщили: для того чтобы не отпугнуть туристов, они намерены установить сумму сбора значительно ниже рекомендованных законопроектом 100 рублей. При этом в Ставропольском крае планируется установить единую сумму для всех муниципалитетов. А в Крыму и Краснодарском крае она будет разной в зависимости от популярности курортов.

«Слишком большой курортный сбор сейчас делать невыгодно, с учетом того, что Турция сильно демпингует цены на рынке. Поэтому нам надо делать минимальный сбор, чтобы не отпугнуть туристов — это во-первых. Во-вторых, это не так будет бить по кошельку, а в-третьих, потихоньку приучит людей к курортному сбору. Заодно мы посмотрим, как наши районы его собирают и реализуют, поэтому я считаю, что в первый год-два его размер не должен превышать 35 рублей. Дальше можно идти по нарастающей, увеличивать размер курортного сбора в разумных пределах», — высказал свое мнение глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Представители регионов также отметили, что механизм курортного сбора нов для России, но не для мировой практики. Аналогичные сборы взимаются с туристов во многих европейских городах. В среднем в Европе курортный сбор составляет от €1 до 2,5.