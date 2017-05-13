Антон Алиханов рассказал, когда закончится ремонт в «Храброво»

Глава региона сегодня принял участие в программе «Пресс-конференция».

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «Сейчас в июне уже открываем новый, реконструированный терминал, к концу марта следующего года закончим полностью реконструкцию аэропорта».

Этим летом заработают новые направления. «Это Архангельск, Калуга, Мурманск. Потом авиакомпания LOT польская, в 2012 году они прервали, вот сейчас возобновляют полеты в Варшаву. В Витебск у нас сейчас будет рейс. Чартерная программа на лето вся сверстана. Новые владельцы аэропрота сейчас заинтересованы в том, чтобы он был загружен. Мы им в этом помогаем, чтоб они приводили новые авиакомпании», — отметил Антон Алиханов.