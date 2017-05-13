В Грузии сообщили о возобновлении морского сообщения между Батуми и Сочи
С 22 мая будет возобновлено морское сообщение по маршруту Батуми — Сочи. Оно было приостановлено с сентября прошлого года, сообщает «Московский комсомолец».
С 22 мая будет возобновлено морское сообщение по маршруту Батуми — Сочи. Оно было приостановлено с сентября прошлого года, сообщает «Московский комсомолец».
«Рейсы на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю быстроходным судном на подводных крыльях “Комета”, рассчитанном на 114 пассажирских мест», — сообщил глава грузинской компании, осуществляющей морские перевозки.
Если маршрут будет востребован, число еженедельных рейсов увеличат.