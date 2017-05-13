В Калининградской области планируют развить экспортный кластер за 5−10 лет
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Калининградская область может развить экспортные направления и создать
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Калининградская область может развить экспортные направления и создать
«Бизнес, который формировался и существует в Калининградской области, во многом импортоориентированный и направлен на сборку, переработку импортного сырья, комплектующих. Задача, которую мы перед собой ставим, это, поддерживая этот бизнес существующий, развивать и экспортные направления. Мы хотели бы создать за ближайшие
«У нас в целом неплохо с экспортом. В последнее время он чуть просел, но что касается сельскохозяйственного экспорта, то тут довольно серьезные объемы, на миллиард долларов мы стабильно в год продаем», — добавил он.
В марте в Калининграде был открыт региональный офис Российского экспортного центра (РЭЦ), который представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.