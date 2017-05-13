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20:09 (мск), источник: РИА Новости

В Калининградской области планируют развить экспортный кластер за 5−10 лет

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Калининградская область может развить экспортные направления и создать экспортно-ориентированный кластер экономики за пять-десять лет, заявил врио губернатора области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА Новости

«Бизнес, который формировался и существует в Калининградской области, во многом импортоориентированный и направлен на сборку, переработку импортного сырья, комплектующих. Задача, которую мы перед собой ставим, это, поддерживая этот бизнес существующий, развивать и экспортные направления. Мы хотели бы создать за ближайшие пять-десять лет вторую скорость для Калининградской экономики, которая бы балансировала экономику в целом, такой экспортно-ориентированный кластер», — заявил Алиханов.

«У нас в целом неплохо с экспортом. В последнее время он чуть просел, но что касается сельскохозяйственного экспорта, то тут довольно серьезные объемы, на миллиард долларов мы стабильно в год продаем», — добавил он.

В марте в Калининграде был открыт региональный офис Российского экспортного центра (РЭЦ), который представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.

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