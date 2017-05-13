Всего же в развитие Симферополя вложат 28 млрд. рублей инвестиций. Это предполагаемый объем поступлений в бюджет.

Как уточнили в администрации, пока запланировано подписание 9 соглашений о реализации инвестиционных проектов, которые находятся на рассмотрении Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.