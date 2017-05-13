В развитие Симферополя вложат 28 млрд рублей инвестиций
На территории крымской столицы реализуется 29 инвестиционных проектов. Об этом сообщает
На территории крымской столицы реализуется 29 инвестиционных проектов. Об этом сообщает
Всего же в развитие Симферополя вложат 28 млрд. рублей инвестиций. Это предполагаемый объем поступлений в бюджет.
Как уточнили в администрации, пока запланировано подписание 9 соглашений о реализации инвестиционных проектов, которые находятся на рассмотрении Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.
Наибольшая активность проявлена инвесторами в сфере развития городского пространства. За счет предпринимателей город получит 15 тысяч квадратных метров социального жилья, порядка 4000 квадратных метров дорог. Кроме того, инвесторы построят дошкольное образовательное учреждение на 120 мест, 6 детских игровых комплексов, многофункциональную