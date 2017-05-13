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22:50 (мск), источник: КрымPress

В развитие Симферополя вложат 28 млрд рублей инвестиций

На территории крымской столицы реализуется 29 инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего же в развитие Симферополя вложат 28 млрд. рублей инвестиций. Это предполагаемый объем поступлений в бюджет.

Как уточнили в администрации, пока запланировано подписание 9 соглашений о реализации инвестиционных проектов, которые находятся на рассмотрении Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.

Наибольшая активность проявлена инвесторами в сфере развития городского пространства. За счет предпринимателей город получит 15 тысяч квадратных метров социального жилья, порядка 4000 квадратных метров дорог. Кроме того, инвесторы построят дошкольное образовательное учреждение на 120 мест, 6 детских игровых комплексов, многофункциональную эстрадно-спортивную площадку.

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