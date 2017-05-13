С 12 мая холодная вода в Украине подорожала почти на 15%
С 12 мая столичным жителям придется платить за холодную воду на 14,7% больше.
С 12 мая столичным жителям придется платить за холодную воду на 14,7% больше.
Как сообщает Новая коммунальная Украина, соответствующие постановления 26 апреля утвердила НКРЕКП, а 11 мая опубликовала газета «Урядовый курьер».
Тарифы вступили в действие на следующий день после опубликования постановления, то есть с 12 мая.
Платежки с новыми тарифами потребители получат в июне.
Согласно постановлению № 552, тариф для киевлян вырастет на 14,7% и составит 15 грн 79,2 коп. за кубометр (до 132 мая было 13,77 грн), за водоотведение горячей воды — 7,52 грн (было 6,93).
Тариф для жителей Ирпеня составит 19 грн 16,4 коп. за кубометр и 11,82 грн за отвод горячей воды.
Жители Вишневого отныне будут платить 15,13 грн за холодную воду и 5,95 грн за водоотведение.
Жителям Боярки куб холодной воды будет стоить 25,25 грн, водоотвод — 11,5 грн.
Также холодная вода подорожала для Львова, Ровно, Днепра, Хмельницкого,
Напомним, начиная с 1 мая, жилая субсидия не будет назначаться на следующий период, если у потребителя есть 2-месячная задолженность по оплате