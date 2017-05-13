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20:33 (мск), источник: Ipress.ua

С 12 мая холодная вода в Украине подорожала почти на 15%

С 12 мая столичным жителям придется платить за холодную воду на 14,7% больше.

Источник: Ipress.ua

Как сообщает Новая коммунальная Украина, соответствующие постановления 26 апреля утвердила НКРЕКП, а 11 мая опубликовала газета «Урядовый курьер».

Тарифы вступили в действие на следующий день после опубликования постановления, то есть с 12 мая.

Платежки с новыми тарифами потребители получат в июне.

Согласно постановлению № 552, тариф для киевлян вырастет на 14,7% и составит 15 грн 79,2 коп. за кубометр (до 132 мая было 13,77 грн), за водоотведение горячей воды — 7,52 грн (было 6,93).

Тариф для жителей Ирпеня составит 19 грн 16,4 коп. за кубометр и 11,82 грн за отвод горячей воды.

Жители Вишневого отныне будут платить 15,13 грн за холодную воду и 5,95 грн за водоотведение.

Жителям Боярки куб холодной воды будет стоить 25,25 грн, водоотвод — 11,5 грн.

Также холодная вода подорожала для Львова, Ровно, Днепра, Хмельницкого, Каменец-Подольского, Павлограда, Лисичанска, Коломыи.

Напомним, начиная с 1 мая, жилая субсидия не будет назначаться на следующий период, если у потребителя есть 2-месячная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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