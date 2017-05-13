В Самаре Кировский мост официально введен в эксплуатацию

Кировский мост готов к запуску общественного транспорта, сообщает 63.ru со ссылкой на начальника ОГИБДД Самары Андрея Карпочева.

— Мост официально введен в эксплуатацию министерством транспорта и автомобильных дорог как заказчиком. Есть акт ввода в эксплуатацию. Сейчас по мосту идет транспорт, который занимается междугородними пассажирскими перевозками. Их проинформировали, и они мост могут использовать для объездного маршрута, — сообщил Андрей Карпочев.