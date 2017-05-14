Авиакомпания, не летавшая почти 30 лет, объявила о запуске рейсов
С 1989 года Baltia Air Lines не выполнила ни одного рейса с пассажирами.
С 1989 года Baltia Air Lines не выполнила ни одного рейса с пассажирами.
Американская авиакомпания Baltia Air Lines объявила о скором запуске рейсов в Европу спустя 28 лет бесполетного существования. Об этом сообщает Lenta.ru.
Авиакомпания планирует арендовать несколько лайнеров Boeing-767−300 и осуществлять перевозку пассажиров, грузов и почты между международным аэропортом Стюарта (90 километров от Нью-Йорка) и городами Европы. Среди возможных маршрутов называются Лондон, Париж, Барселона, Ницца, Неаполь, Афины, Варшава, Будапешт, Прага,
Когда стартует продажа билетов и могут начаться полеты, не сообщается.
Известно, что Baltia Air Lines в настоящее время находится в процессе ребрендинга и в скором времени сменит название на USGlobal Airways.
Baltia Air Lines была основана в 1989 году в США уроженцем Риги Игорем Дмитровским для перелетов между США и Советским Союзом. В 1991 году Министерство транспорта США разрешило перевозчику открыть рейсы из