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07:45 (мск), источник: BFM.ru

Авиакомпания, не летавшая почти 30 лет, объявила о запуске рейсов

С 1989 года Baltia Air Lines не выполнила ни одного рейса с пассажирами.

Источник: AP 2017

Американская авиакомпания Baltia Air Lines объявила о скором запуске рейсов в Европу спустя 28 лет бесполетного существования. Об этом сообщает Lenta.ru.

Авиакомпания планирует арендовать несколько лайнеров Boeing-767−300 и осуществлять перевозку пассажиров, грузов и почты между международным аэропортом Стюарта (90 километров от Нью-Йорка) и городами Европы. Среди возможных маршрутов называются Лондон, Париж, Барселона, Ницца, Неаполь, Афины, Варшава, Будапешт, Прага, Санкт-Петербург и Тель-Авив. Такое решение совет директоров авиакомпании принял 11 мая.

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Когда стартует продажа билетов и могут начаться полеты, не сообщается.

Известно, что Baltia Air Lines в настоящее время находится в процессе ребрендинга и в скором времени сменит название на USGlobal Airways.

Baltia Air Lines была основана в 1989 году в США уроженцем Риги Игорем Дмитровским для перелетов между США и Советским Союзом. В 1991 году Министерство транспорта США разрешило перевозчику открыть рейсы из Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Кеннеди) в Ригу и петербургский «Пулково». Однако из-за отсутствия в парке авиакомпании самолетов рейсы не были запущены.

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