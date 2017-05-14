Авиакомпания, не летавшая почти 30 лет, объявила о запуске рейсов

Авиакомпания планирует арендовать несколько лайнеров Boeing-767−300 и осуществлять перевозку пассажиров, грузов и почты между международным аэропортом Стюарта (90 километров от Нью-Йорка) и городами Европы. Среди возможных маршрутов называются Лондон, Париж, Барселона, Ницца, Неаполь, Афины, Варшава, Будапешт, Прага, Санкт-Петербург и Тель-Авив. Такое решение совет директоров авиакомпании принял 11 мая.

Американская авиакомпания Baltia Air Lines объявила о скором запуске рейсов в Европу спустя 28 лет бесполетного существования. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Когда стартует продажа билетов и могут начаться полеты, не сообщается.

Известно, что Baltia Air Lines в настоящее время находится в процессе ребрендинга и в скором времени сменит название на USGlobal Airways.