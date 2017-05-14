Жители Селиванихи в Иркутске провели митинг о переводе земель в статус СНТ

Жители Селиванихи провели митинг с целью ускорить процесс перевода их земель в статус СНТ сегодня, 13 мая. Мероприятие состоялось на площади Труда с 13.00 до 16.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, 11 марта жители Селиванихи вышли на пикет против изменений в генплане Иркутска, запрещающих капитальное строительство. В тот же день открылся консультационный пункт для жителей Селиванихи по вопросам возврата статуса садоводств земельным участкам садовых некоммерческих товариществ вблизи поселка Горького. В первый час работы пункта обратились около 100 граждан.

Между тем депутаты Думы Иркутска вернули землям Селиванихи статус садоводств. Соответствующее решение принято на заседании 30 марта. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска — главный архитектор города Сергей Александров рассказал, что предусмотрена возможность капитального строительства до трех этажей, а также допускается возведение объектов вспомогательного значения.