Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
08:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Селиванихи в Иркутске провели митинг о переводе земель в статус СНТ

Акция состоялась на площади труда.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Селиванихи провели митинг с целью ускорить процесс перевода их земель в статус СНТ сегодня, 13 мая. Мероприятие состоялось на площади Труда с 13.00 до 16.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, 11 марта жители Селиванихи вышли на пикет против изменений в генплане Иркутска, запрещающих капитальное строительство. В тот же день открылся консультационный пункт для жителей Селиванихи по вопросам возврата статуса садоводств земельным участкам садовых некоммерческих товариществ вблизи поселка Горького. В первый час работы пункта обратились около 100 граждан.

Между тем депутаты Думы Иркутска вернули землям Селиванихи статус садоводств. Соответствующее решение принято на заседании 30 марта. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска — главный архитектор города Сергей Александров рассказал, что предусмотрена возможность капитального строительства до трех этажей, а также допускается возведение объектов вспомогательного значения.

Жители Селиванихи должны были провести митинг 1 мая, однако акцию протеста отменили из-за дождя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на воскресенье, 14 мая
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове
Португалия выиграла «Евровидение-2017»
США объявили о втором инциденте с самолетом РФ над Черным морем
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты
Сборная России разгромила Словакию в матче чемпионата мира
В Греции уточнили число погибших при крушении поезда
Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле
Спорт
Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею Российская сборная одержала пятую победу подряд на чемпионате мира по хоккею-2017, разгромив Словакию
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь