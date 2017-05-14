Деньги на мусор: программу утилизации бытовых отходов пересмотрят в Новосибирске

Уже в этом году некоторые виды твердых бытовых отходов больше нельзя просто вывозить на свалку. Через два года под запрет попадет вообще все, что можно переработать.

Полуторамиллионный город рискует оказаться вне закона. В последнее время разговоры о строительстве двух новых мусорных заводов идут в формате бурной дискуссии. Экологи требуют изменить место стройки.

Депутаты и общественники — пересмотреть гарантии для застройщика. Уверяя, что областные обязательства могут слишком дорого обойтись бюджету и населению.

Корреспондент «Событий недели» выслушала аргументы всех сторон и побывала на единственном в Сибири мусоросортировочном заводе — подобном тому, что появится в Новосибирске, чтобы разобраться в условиях скандальной концессии.