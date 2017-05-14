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11:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Деньги на мусор: программу утилизации бытовых отходов пересмотрят в Новосибирске

Грязная проблема, которую неизбежно надо решать. Российское законодательство требует пересмотреть систему утилизации мусора в Новосибирской области в кратчайшие сроки.

Источник: Вести - Новосибирск

Уже в этом году некоторые виды твердых бытовых отходов больше нельзя просто вывозить на свалку. Через два года под запрет попадет вообще все, что можно переработать.

Полуторамиллионный город рискует оказаться вне закона. В последнее время разговоры о строительстве двух новых мусорных заводов идут в формате бурной дискуссии. Экологи требуют изменить место стройки.

Депутаты и общественники — пересмотреть гарантии для застройщика. Уверяя, что областные обязательства могут слишком дорого обойтись бюджету и населению.

Корреспондент «Событий недели» выслушала аргументы всех сторон и побывала на единственном в Сибири мусоросортировочном заводе — подобном тому, что появится в Новосибирске, чтобы разобраться в условиях скандальной концессии.

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