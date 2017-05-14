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10:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Проезд в автобусах от «Питеравто» повысится в Волгограде до 50 рублей

Известный волгоградский политолог, координатор Клуба экспертов Волгограда, журналист «Независимой газеты» Андрей Серенко поделился в Фейсбуке содержанием своего разговора с водителями, которые работают в ООО «Волгоградский автобусный парк», «дочке» транспортной компании «Питеравто», сообщает ВДТВ.

По словам собеседников Андрея Николаевича, налоги ООО «Волгоградский автобусный парк» платит не в Волгограде, а в Санкт-Петербурге. В бюджеты Волгограда и области ничего от питерской компании не попадает.

Ликвидация большинства маршрутных такси в Волгограде — только первый этап ликвидации остального общественного транспорта города. Далее начнется ликвидация троллейбусного парка. «Третьим этапом, — предполагают близкие к предстоящим переменам люди, — станет зачистка обычных такси в Волгограде (борьба с частным извозом)».

Постоянные поломки автобусов от «Питеравто» на дорогах Волгограда — итог того, что лишь 20% автобусного парка питерской компании составляют новые автобусы. Большая часть парка — старые, лишь подкрашенные и прошедшие небольшой ремонт автобусы. Некоторые автобусы в таком состоянии, что водители боятся на них выходить на линию.

Ликвидация большей части маршрутных такси не принесла «Питеравто» желаемых доходов от пассажиропотока. Сейчас выясняется, что активнее на их автобусах волгоградцы ездить не стали. Горожане по-прежнему отдают предпочтение троллейбусам, трамваям и обычным такси, на которых стали ездить вскладчину, самоорганизуясь по два-три человека. В силу этого представители питерской компании планируют повышение стоимости проезда в своих автобусах до 50 рублей.

Сделано это будет после того, как закроют большинство троллейбусных маршрутов. Деваться людям будет некуда, и питерский монополист сможет диктовать цены на проезд в городском транспорте.

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