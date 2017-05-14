Небоскреб «Лахта-центр» стал самым высоким сооружением Петербурга

«Впервые высотная линия Петербурга отодвинулась на 326 метров 2011-м, когда с помощью вертолетов на телебашню установили новую антенну. Эта отметка оставалась неприступной вплоть до 10 мая в 2017. В 9.50 утра строители Лахта Центра залили стены ядра 78 этажа башни — это уровень 327,6 метра. Одновременно разменяли последний десяток этажей. Со старта поэтажного строительства прошло чуть больше 20 месяцев», сообщают в корпоративном блоге компании.