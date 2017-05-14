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18:34 (мск), источник: ivbg.ru

Небоскреб «Лахта-центр» стал самым высоким сооружением Петербурга

В Петербурге «Лахта-центр» обогнал телебашню по высоте.

Источник: РИА "Новости"

Теперь строящийся объект стал самым высоким зданием Северной столицы. Высота «Лахта-центра» составила 327,6 метра. Предыдущий рекорд держался 55 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Впервые высотная линия Петербурга отодвинулась на 326 метров 2011-м, когда с помощью вертолетов на телебашню установили новую антенну. Эта отметка оставалась неприступной вплоть до 10 мая в 2017. В 9.50 утра строители Лахта Центра залили стены ядра 78 этажа башни — это уровень 327,6 метра. Одновременно разменяли последний десяток этажей. Со старта поэтажного строительства прошло чуть больше 20 месяцев», сообщают в корпоративном блоге компании.

Проект Лахта-центра, который планируется построить в Санкт-Петербурге (компьютерное изображение) | Источник: РИА "Новости"

«Лахта-центр» станет общественно-деловым комплексом, ключевым объектом которого будет штаб-квартира госконцерна «Газпром».

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