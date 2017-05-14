Юбилейный мост в Омске начинает проседать

Разрушение асфальта от колебаний моста под тяжестью машин вызвали подозрение о автора снимков.

Юбилейный мост сдан в эксплуатацию в 1967 году. Ожидается, что объект перекроют на ремонт не ранее 2019 года. Работы обойдутся в 338 млн рублей, деньги должны поступить из областного бюджета.