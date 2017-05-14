Общественный транспорт в Омске вновь сократят для удобства пассажиров

По его словам, в Омске сохранился огромный потенциал для оптимизации, упор в которой будет сделан на муниципальный транспорт большой вместимости.

«Принципиальным отличием новой сети подразумевается уменьшение подвижного состава. В Омске порядка трех тысяч единиц [общественного транспорта]. Это ненормальная ситуация. В схожих городах это обычно полторы тысячи единиц. Такой дисбаланс влияет и на качество обслуживания граждан, и на эффективность работы муниципальных предприятий. Департамент транспорта заинтересован в том, чтобы граждане были довольны, и хочет создать оптимальные условия для работы и муниципального, и немуниципального транспорта», — заявил Александр Крылатов в интервью каналу «Продвижение».

Напомним, конкурс на «совершенствование маршрутной сети общественного пассажирского транспорта Омска» выиграл СПГУ. Мэрия готова заплатить за работу 1,9 млн рублей. Заявку СибАДИ признали не соответствующей требованию. Первый этап «совершенствования» включает в себя изучение пассажиропотока. На эти цели СПГУ намерено привлечь 500 студентов СибАДИ.

Ранее в Омске, по инициативе мэрии, сократили 27 коммерческих маршрутов, на которых работало около 500 единиц техники. Горадминистрацию пояснила свои действия тем, что попавшие «под нож» маршруту являлись дублирующими.