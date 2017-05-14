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13:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Авиабилет из Волгограда в Крым упал до 2500 рублей

Некоторые категории граждан отныне смогут слетать в Крым из Волгограда очень недорого.

Компания «Аэрофлот» и дочерняя компания «Россия» в летний период объявляют о продаже субсидируемых билетов в Калининград и Симферополь.

Стоимость билета в одну сторону составит лишь 2500 рублей, сообщает ВДТВ со ссылкой на официальный сайт компании «Аэрофлот».

С 15 мая до 30 ноября 2017 года подобной услугой смогут воспользоваться волгоградцы в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

Согласно данным сайта субсидированные-билеты.рф, в мае средняя нельготная цена до Симферополя составляет 5610 рублей.

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