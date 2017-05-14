Крым и Австрия запланировали совместную разработку спорткаров

Об этом сообщила в Facebook организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация».

Визит представителей автомобильного производства состоится 15—16 мая . Как сообщили в организации, одним из соучредителей австрийской компании, специализирующейся на выпуске спортивных автокаров, является гонщик Маркус Фукс.

Полуостров активно развивает международное сотрудничество. В апреле в Крым приезжала делегация из Испании. Иностранные гости считают, что Крым и Андалусия могут реализовывать совместные проекты в сфере туризма и виноделия.