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20:34 (мск), источник: "Российская газета"

Крым и Австрия запланировали совместную разработку спорткаров

В Крым приедет делегация австрийских бизнесменов для подписания соглашения с местной компанией о разработках спортивных машин.

Об этом сообщила в Facebook организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация».

Визит представителей автомобильного производства состоится 15—16 мая. Как сообщили в организации, одним из соучредителей австрийской компании, специализирующейся на выпуске спортивных автокаров, является гонщик Маркус Фукс.

Полуостров активно развивает международное сотрудничество. В апреле в Крым приезжала делегация из Испании. Иностранные гости считают, что Крым и Андалусия могут реализовывать совместные проекты в сфере туризма и виноделия.

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