Крым и Австрия запланировали совместную разработку спорткаров
В Крым приедет делегация австрийских бизнесменов для подписания соглашения с местной компанией о разработках спортивных машин.
В Крым приедет делегация австрийских бизнесменов для подписания соглашения с местной компанией о разработках спортивных машин.
Об этом сообщила в Facebook организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация».
Визит представителей автомобильного производства состоится
Полуостров активно развивает международное сотрудничество. В апреле в Крым приезжала делегация из Испании. Иностранные гости считают, что Крым и Андалусия могут реализовывать совместные проекты в сфере туризма и виноделия.