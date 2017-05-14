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17:34 (мск), источник: БЕЛТА

Китайский бизнес намерен инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более $1,2 млрд

14 мая, Пекин /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более $1,2 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Минсельхозпрод заключил с одной из крупнейших компаний Китая намерение о вложении около $1 млрд инвестиций в экономику нашей страны. Интересует китайцев именно продукция, которая производится нашим государством. Они хотят в рамках импортозамещения получить ее с той территории, которой верят», — сказал Леонид Заяц.

Еще одна китайская корпорация заявила о желании вложить капитал в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Планируется, что продукция этих предприятий будет перерабатываться на белорусских заводах и поставляться в Китай. Сумма проекта оценивается более чем в $200 млн. «Неоднократно этот вопрос рассматривался с участием китайских инвесторов в Беларуси — нашли полное понимание. Китайцы сами изъявили желание вложить деньги», — отметил министр.

Леонид Заяц подчеркнул, что продовольствие из Беларуси пользуется большим спросом в Китае, его любят за высокое качество и натуральность.

Сегодня ряд белорусских предприятий заключил с китайскими компаниями контракты на поставку молочных продуктов общей суммой свыше $13 млн. В частности, ЗАО «Молочная компания», ЗАО «Мясо-молочная компания», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Беллакт», ОАО «Бабушкина крынка», УП «Калинковичский молочный комбинат».

За первый квартал 2017 года Беларусь экспортировала в Китай продуктов на сумму около $4,2 млн — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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