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22:42 (мск), источник: Om1.ru

Омское Минимущества пытается пристроить списанные авто

На торги выставлены 11 автомобильных лотов.

Центр учета и содержания собственности объявил несколько аукционов по приватизации транспортных средств, высвобожденных областными учреждениями, сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

В частности, на торги выставлены автомобили марок ГАЗ, ВАЗ и «Шевроле Нива» 1990−2006 годов выпуска, которые ранее уже отдавали на приватизацию, но покупателей не нашлось, а также новый лот — прицеп 2ПТС-6 1984 год выпуска.

Пресс-служба министерства имущественных отношений Омской области:

 — Начальная цена аукционных лотов определена на основании независимой рыночной оценки с учетом укомплектованности и степени технического износа автомобилей. Приватизация областной собственности осуществляется в соответствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и областным законом «Об управлении собственностью Омской области».

В ведомстве уточнили, что заявки на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по адресу министерства: улица Красногвардейская, 42, кабинет 211. Подробности можно узнать по телефону 25−46−66.

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