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14 мая, источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Открылось голосование: как отдать голос за проект программы реновации

Проверка голосов по стандартам государственных услуг с участием федеральных органов власти исключит возможные ошибки при проведении голосования по проекту программы реновации.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Голосование по проекту программы реновации будет проводиться на двух площадках: электронной в системе «Активный гражданин» и очной в центрах государственных услуг «Мои документы». Кроме того, собственники квартир в любой момент могут провести общее собрание собственников помещений (включая нежилые) и решить, хотят они участвовать в программе реновации или нет.

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Как в «Активном гражданине», так и в центрах госуслуг «Мои документы» участвовать в голосовании могут и собственники квартир, и наниматели по договорам социального найма. Дополнительная система верификации голосов исключит попытки манипуляции — прежде всего голосование посторонних лиц, а возможность в любой момент проверить верность учета голоса обеспечит прозрачность всего процесса.

Голосовать заочно

Для голосования в «Активном гражданине» необходима прежде всего собственно регистрация в системе, причем проголосовать можно будет как в мобильном приложении, так и на официальном сайте «Активного гражданина». В случае если с этим шагом возникают проблемы, можно обратиться к сотрудникам центров госуслуг «Мои документы» — они помогут зарегистрироваться и, если нужно, объяснят, как принять участие в голосовании.

Для того чтобы голос в «Активном гражданине» был засчитан, нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета, который указывается в едином платежном документе.

После завершения формального процесса голосования начнется этап верификации голоса, который продлится четыре рабочих дня, в случае успешной верификации голос будет официально учтен.

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Учитывая исключительную важность голосования, для проекта программы реновации был реализован новый механизм учета голосов и их верификации. Он полностью соответствует стандартам предоставления государственных услуг и исключает любые виды ошибок и манипуляций. Все данные, внесенные пользователем системы «Активный гражданин», пройдут трехступенчатую проверку со стороны федеральных органов власти. На прохождение всей процедуры верификации понадобится четыре рабочих дня. Только в случае полного совпадения всех внесенных данных голос будет учтен. Если по каким-то причинам процесс верификации не был пройден, пользователю будет предложено ввести верные данные и проголосовать заново.

Голосовать очно

Для тех, кто предпочитает электронным видам голосования традиционные, предусмотрена возможность участия в голосовании в центрах госуслуг «Мои документы». Там же можно, кстати, зафиксировать изменение своего решения, если граждане поменяли точку зрения. Именно голос, отданный в «Моих документах», будет считаться окончательным.

Собственникам квартир для голосования понадобятся паспорт, свидетельство о праве собственности либо выписка из ЕГРН.

Нанимателям по договору социального найма — паспорт и собственно договор социального найма. Эти документы позволят уже на начальном этапе исключить участие в голосовании посторонних лиц. Проголосовать в центрах госуслуг «Мои документы» можно и по одному паспорту. В этом случае будет проведена дополнительная верификация права гражданина на участие в голосовании. Только после всех проверок голос будет учтен.

Кроме этого, только в центрах госуслуг «Мои документы» смогут проголосовать собственники нежилых помещений и законные представители несовершеннолетних детей, проживающих в домах, попавших в предварительный перечень домов проекта программы реновации.

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Общее собрание

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится по правилам, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. В нем должны принять участие не менее 50 процентов собственников всех помещений (включая нежилые). Решение должно быть принято простым большинством голосов от числа участников и зафиксировано в протоколе.

Есть, правда, свои тонкости. Учитывая важность вопроса, в голосовании в проекте программы реновации смогут принять участие не только собственники, но и наниматели по договорам социального найма. Правительство Москвы передало жителям неприватизированных квартир свои права по голосованию.

Жители домов, которые попадут в программу реновации после подведения итогов голосования, общим собранием собственников помещений могут в любой момент изменить свое мнение и исключить из нее свой дом.

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