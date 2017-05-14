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21:53 (мск), источник: Kazinform

Казахмыс проиграл суд против спасателей в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Компания «Казахмыс» в карагандинском суде проиграла гражданский судебный процесс против отдела по ЧС города Сатпаева, не сумев доказать, что многократные проверки на рудниках и фабрике были незаконными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Проверка так называемого особого порядка проводилась шесть дней на Жезказганской обогатительной фабрике № 3. Кроме того, проверка проводилась на Восточно-Жезказганском руднике один месяц и одну неделю. Затем отдел по ЧС проверял три дня Северно-Жезказганский рудник. На всех объектах спасатели выявили нарушения правил пожарной безопасности.

Сотрудники подразделения департамента по ЧС вручили руководству компании соответствующие акты и предписания об устранении нарушений. Но руководство Казахмыса, которому принадлежит фабрика и рудники, подало иск в экономический суд, заявив, что спасатели зачастили с проверками.

Как заявили в суде юристы компании, проверка особого порядка может применяться не чаще одного раза в год. Но сотрудники отдела по ЧС нарушили это требование закона. При этом с выявленными нарушениями Казахмыс согласился и полностью признал их. Компанией утвержден план мероприятий по их устранению.

«Госорган допустил неоднократность проведения проверок по особому порядку, что противоречит требованиям законодательства», — заявили в суде юристы компании «Казахмыс».

Представитель отдела по ЧС с иском не согласился и указал, что нарушений требований законодательства в ходе проверок не допущено. Судья Гульмира Буебаева, изучив материалы дела, отклонила требования Казахмыса.

Судья указала, что руководство рудников и фабрики заранее были ознакомлены с графиком проверок от спасателей, но каких-либо возражений не вносили.

«Кроме того, истец допустил сотрудников отдела по ЧС к проверке. Более того, по итогам проверки был выдан результат истцу, который не оспорил документ», — огласила решение судья экономического суда судья Гульмира Буебаева.

Суд указал, что фабрика и рудники Казахмыса относятся к субъектам первой группы из четырех, то есть с высокой степенью риска.

«Оспариваемая заявителем проверка направлена на выявления нарушений пожарной безопасности и их предупреждения, несоблюдение которого создает реальную угрозу для жизни и здоровья работников. Исходя из изложенных обстоятельств, суд решил: в удовлетворении требований ТОО “Корпорация Казахмыс” к отделу по чрезвычайным ситуациям города Сатпаев о признании недействительной проверки отказать», — огласила решение судья Гульмира Буебаева.

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