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22:27 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: вирус WannaCry может заразить свыше миллиона компьютеров

Представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться на следующей неделе, пишет FT.

Источник: Reuters
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Специалисты в области кибербезопасности считают, что более 1,3 миллиона компьютерных систем до сих пор уязвимы перед вирусом WannaCry, с помощью которого в пятницу была осуществлена глобальная кибератака, пишет издание Financial Times.

Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может возобновиться в понедельник утром. По его данным, распространение вируса уже затронуло 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

Представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться на следующей неделе, пишет издание.

Мы в курсе попыток осуществить атаку на другие британские центры, помимо медслужб.
Киаран Мартин
Директор Национального центра кибербезопасности Великобритании
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Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В «Лаборатории Касперского» сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.

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