Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в глобальной вирусной атаке
По мнению президента Microsoft Брэда Смита, доля ответственности за глобальную кибератаку
По мнению президента Microsoft Брэда Смита, доля ответственности за глобальную кибератаку
Компьютерный вирус WannaCry, распространившийся по всему миру, должен стать предупреждением для правительств стран всего мира. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в сообщении на сайте компании.
Он также отметил, что значительная доля ответственности за подобные кибератаки лежит на правительствах, которые собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении ради своих интересов.
Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на Wikileaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ, затронули пользователей по всему миру.
Он сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов. «Эквивалентный сценарий с обычным оружием можно представить, если бы у армии США украли несколько ракет «Томагавк», — пояснил президент компании.
Смит предупредил, что подобные атаки представляют собой пример связи между «двумя наиболее серьезными формами киберугроз в современном мире — действиями государств и преступными группировками».
По мнению Смита, данные об уязвимостях должны не собираться правительствами для использования в собственных интересах, а передаваться напрямую разработчикам. «Правительства всего мира должны воспринять эту угрозу как призыв к пробуждению», — подчеркнул он.
О возможной связи вируса WannaCry с АНБ ранее заявил и
Газета Financial Times также ранее сообщала со ссылкой на источники, что злоумышленники при организации кибератак могли использовать утечки из АНБ. В частности, по данным издания, хакеры использовали разработку разведки под названием Eternal Blue для повышения эффективности распространения вируса.
Хакерские атаки с использованием вируса WannaCry прошли по всему миру 12 мая. В России вирус затронул сервера силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. По данным Европейского полицейского агентства от кибератаки пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах.