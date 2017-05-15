Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в глобальной вирусной атаке

Источник: AFP 2017

Компьютерный вирус WannaCry, распространившийся по всему миру, должен стать предупреждением для правительств стран всего мира. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в сообщении на сайте компании. Он также отметил, что значительная доля ответственности за подобные кибератаки лежит на правительствах, которые собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении ради своих интересов.

Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на Wikileaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ, затронули пользователей по всему миру. Брэд Смит Президент Microsoft

Он сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов. «Эквивалентный сценарий с обычным оружием можно представить, если бы у армии США украли несколько ракет «Томагавк», — пояснил президент компании.

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Смит предупредил, что подобные атаки представляют собой пример связи между «двумя наиболее серьезными формами киберугроз в современном мире — действиями государств и преступными группировками».

Для предотвращения подобной угрозы он призвал разработать цифровой аналог Женевской конвенции по контролю над вооружениями.

По мнению Смита, данные об уязвимостях должны не собираться правительствами для использования в собственных интересах, а передаваться напрямую разработчикам. «Правительства всего мира должны воспринять эту угрозу как призыв к пробуждению», — подчеркнул он. О возможной связи вируса WannaCry с АНБ ранее заявил и экс-сотрудник спецслужбы Эдвард Сноуден. «Несмотря на предупреждения, АНБ создало опасные инструменты для хакерских атак, которые могли быть нацелены на западные ПО. Сегодня мы видим цену этому», — заявил он. Организация Wikileaks также напомнила, что ранее уже предупреждала об угрозе со стороны кибероружия, которое используют разведывательные службы.

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