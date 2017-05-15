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02:37 (мск), источник: Известия.Ру

ЦБР указал на вред занижения курса рубля

Аналитики Банка России заявили, что слабая национальная валюта может привести снижению благосостояния населения.

Источник: Reuters

Аналитики департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ представили записку «Валютный курс и конкурентоспособность экономики», в которой отметили, что слабый рубль несет больше минусов, чем плюсов, и в конечном счете может привести к увеличению технологического отставания и снижению благосостояния населения.

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В частности, аналитики ЦБР заявили, что укрепление национальной валюты — «нормальный процесс для стран “догоняющего” развития, нацеленных на уменьшение своего отставания, а конкуренция за счет низкого курса совершенно не стимулирует компании к снижению издержек, а, наоборот, консервирует неэффективность».

Также аналитики ЦБР привели в пример Китай, где «слабый юань способствовал росту трудоемких производств в период активной индустриализации и урбанизации», однако «после достижения определенного уровня индустриализации занижение курса юаня стало помехой для экономического роста».

Для такой страны, как Россия, в подобной политике слабой валюты больше минусов, чем плюсов.
Аналитики ЦБР

В ЦБР считают, что «попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами». В результате «заработные платы в производстве торгуемых товаров становятся ниже в сопоставлении с другими странами». Это создает конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения.

Кроме того, «ослабление валютного курса увеличивает цены и снижает спрос на импортные инвестиционные товары и комплектующие». От этого проигрывают капиталоемкие отрасли, а выигрывают трудоемкие, которые характеризуются более низкой производительностью.

В итоге политика слабой валюты тормозит рост производительности труда.
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