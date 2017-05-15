ЦБР указал на вред занижения курса рубля
Аналитики Банка России заявили, что слабая национальная валюта может привести снижению благосостояния населения.
Аналитики Банка России заявили, что слабая национальная валюта может привести снижению благосостояния населения.
Аналитики департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ представили записку «Валютный курс и конкурентоспособность экономики», в которой отметили, что слабый рубль несет больше минусов, чем плюсов, и в конечном счете может привести к увеличению технологического отставания и снижению благосостояния населения.
В частности, аналитики ЦБР заявили, что укрепление национальной валюты — «нормальный процесс для стран “догоняющего” развития, нацеленных на уменьшение своего отставания, а конкуренция за счет низкого курса совершенно не стимулирует компании к снижению издержек, а, наоборот, консервирует неэффективность».
Также аналитики ЦБР привели в пример Китай, где «слабый юань способствовал росту трудоемких производств в период активной индустриализации и урбанизации», однако «после достижения определенного уровня индустриализации занижение курса юаня стало помехой для экономического роста».
Для такой страны, как Россия, в подобной политике слабой валюты больше минусов, чем плюсов.
В ЦБР считают, что «попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами». В результате «заработные платы в производстве торгуемых товаров становятся ниже в сопоставлении с другими странами». Это создает конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения.
Кроме того, «ослабление валютного курса увеличивает цены и снижает спрос на импортные инвестиционные товары и комплектующие». От этого проигрывают капиталоемкие отрасли, а выигрывают трудоемкие, которые характеризуются более низкой производительностью.