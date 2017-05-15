ЦБР указал на вред занижения курса рубля

Аналитики департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ представили записку «Валютный курс и конкурентоспособность экономики», в которой отметили, что слабый рубль несет больше минусов, чем плюсов, и в конечном счете может привести к увеличению технологического отставания и снижению благосостояния населения.

В частности, аналитики ЦБР заявили, что укрепление национальной валюты — «нормальный процесс для стран “догоняющего” развития, нацеленных на уменьшение своего отставания, а конкуренция за счет низкого курса совершенно не стимулирует компании к снижению издержек, а, наоборот, консервирует неэффективность».

Также аналитики ЦБР привели в пример Китай, где «слабый юань способствовал росту трудоемких производств в период активной индустриализации и урбанизации», однако «после достижения определенного уровня индустриализации занижение курса юаня стало помехой для экономического роста».