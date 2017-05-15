Автоконцерн Toyota намерен выпустить летающий автомобиль
ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японский автоконцерн Toyota готовится выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года, сообщила в понедельник телекомпания NHK.
ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японский автоконцерн Toyota готовится выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года, сообщила в понедельник телекомпания NHK.
Автостроитель выделит на разработку летающего автомобиля 42 миллиона иен (около 370 тысяч долларов) в течение трех лет. Если до сих пор группа разработчиков занималась проектом самостоятельно, собирая средства через интернет, то теперь вопрос с финансированием можно считать решенным.
Летающий автомобиль оснащен восемью крыльями по четырем сторонам по принципу