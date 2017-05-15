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05:54 (мск), источник: РИА Новости

Автоконцерн Toyota намерен выпустить летающий автомобиль

ТОКИО, 15 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Японский автоконцерн Toyota готовится выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года, сообщила в понедельник телекомпания NHK.

Источник: РИА "Новости"
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Автостроитель выделит на разработку летающего автомобиля 42 миллиона иен (около 370 тысяч долларов) в течение трех лет. Если до сих пор группа разработчиков занималась проектом самостоятельно, собирая средства через интернет, то теперь вопрос с финансированием можно считать решенным.

Летающий автомобиль оснащен восемью крыльями по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов. По замыслу автоконцерна, в январе 2019 году будет осуществлен первый полет с человеком на борту, а во время Олимпиады 2020 года в Токио автомобиль зажжет олимпийский огонь.

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