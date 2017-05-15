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07:17 (мск), источник: Informburo.kz

Претензии «Казахмыса» к спасателям отклонил суд в Караганде

Руководство «Казахмыса» пыталось отвадить зачастивших с проверками сотрудников ЧС с помощью судебного иска.

Источник: Informburo.kz

Компания «Казахмыс» проиграла гражданский судебный процесс против отдела по ЧС города Сатпаева, не сумев доказать незаконность многократных проверок на рудниках и фабрике, передаёт МИА «Казинформ».

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Проверка так называемого особого порядка проводилась шесть дней на Жезказганской обогатительной фабрике № 3. Кроме того, более месяца проверка проводилась на Восточно-Жезказганском руднике. Затем отдел по ЧС проверял три дня Северно-Жезказганский рудник. На всех объектах спасатели выявили нарушения правил пожарной безопасности. Сотрудники подразделения департамента по ЧС вручили руководству компании соответствующие акты и предписания об устранении нарушений.

Но руководство «Казахмыса», которому принадлежит фабрика и рудники, подало иск в карагандинский экономический суд, заявив, что спасатели зачастили с проверками. Как заявили в суде юристы компании, проверка особого порядка может применяться не чаще одного раза в год, а сотрудники отдела по ЧС нарушили это требование закона. При этом с выявленными нарушениями Казахмыс согласился и полностью признал их.

«Госорган допустил неоднократность проведения проверок по особому порядку, что противоречит требованиям законодательства», — заявили в суде юристы компании «Казахмыс».

Судья экономического суда Гульмира Буебаева, изучив материалы дела, отклонила требования «Казахмыса».

Судья указала, что руководство рудников и фабрики заранее были ознакомлены с графиком проверок от спасателей, но каких-либо возражений не вносили.

«Кроме того, истец допустил сотрудников отдела по ЧС к проверке. Более того, по итогам проверки был выдан результат истцу, который не оспорил документ», — огласила решение судья.

Суд указал, что фабрика и рудники «Казахмыса» относятся к субъектам первой группы из четырёх, то есть с высокой степенью риска.

«Оспариваемая заявителем проверка направлена на выявления нарушений пожарной безопасности и их предупреждения, несоблюдение которого создает реальную угрозу для жизни и здоровья работников. Исходя из изложенных обстоятельств, суд решил: в удовлетворении требований ТОО “Корпорация Казахмыс” к отделу по чрезвычайным ситуациям города Сатпаев о признании недействительной проверки отказать», — огласила решение судья Гульмира Буебаева.

За апрель 2017 года на предприятиях «Казахмыса» погибли четыре работника. 25 апреля инженер Жезказганского цеха связи «Казмыстелеком» погиб в результате падения с высоты при выполнении монтажных работ. 14 апреля скончался электрослесарь Жезказганской ТЭЦ корпорации «Казахмыс», получивший травму на производстве.

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