Новые рыбоперерабатывающие предприятия откроют в Хабаровском крае

В ТОР «Николаевск» планируют открыть новые рыбоперерабатывающие предприятия. Потенциальные резиденты территории опережающего развития собираются реализовать по меньшей мере шесть проектов в этой сфере, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Так, ООО «Босантур-2» намерено ввести в эксплуатацию рыбоперерабатывающий комбинат мощностью до 130 тонн мороженой рыбы в сутки. Предприятие заработает в селе Оремиф к началу 2018 года. Общая стоимость проекта — примерно 300 млн рублей.

«Уже построено здание самого комбината площадью около 700 квадратных метров, установлено оборудование, в ближайшие месяцы завершится монтаж и начнется пробный запуск. Будет создано порядка 200 рабочих мест», — рассказал директор ООО «Босантур-2» Сергей Федоров.

По его словам, в проект уже вложено порядка 150 млн рублей, заявка на получение статуса резидента ТОР будет подана в скором времени.

Также на площадках николаевской ТОР могут появиться пять новых рыбоперерабатывающих баз. Их планируют открыть ООО «Ухта Пром», ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат “Восточное”», ЗАО «Николаевская-на-Амуре ремонтно-эксплуатационная база флота» и ООО «Восточный рыбокомбинат».

Напомним, ТОР «Николаевск» была создана в апреле 2017 года по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.