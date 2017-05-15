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06:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Детский сад в Балахтинском районе оштрафовали за однообразное меню

В рационе питания детей также отсутствовали салаты из свежих и вареных овощей.

Роспотребнадзор провел плановую проверку в Кожановском детском саду Балахтинского района, где выявил целый ряд нарушений. Управление ведомства по Красноярскому краю сообщает, что работники дошкольного учреждения кормили детей одной и той же едой два дня подряд.

Еще одним нарушением стало несоблюдение норм детского рациона. Выяснилось, что сотрудники учреждения не соблюдают распределение энергетической ценности: при норме калорийности 30−35% на обед выходит 40−45%, а на полдник — 28%.

Специалисты установили, что в рационе питания также отсутствовали салаты из свежих и вареных овощей. Кроме того, детей кормили всего три раза при положенных четырех-пяти, а также заменяли продукты на неравноценные по составу.

В результате Кожановский детский сад был оштрафован на 40 000 рублей. Руководству учреждения Роспотребнадзор поручил устранить все нарушения.

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