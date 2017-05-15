Детский сад в Балахтинском районе оштрафовали за однообразное меню

Роспотребнадзор провел плановую проверку в Кожановском детском саду Балахтинского района, где выявил целый ряд нарушений. Управление ведомства по Красноярскому краю сообщает, что работники дошкольного учреждения кормили детей одной и той же едой два дня подряд.

Еще одним нарушением стало несоблюдение норм детского рациона. Выяснилось, что сотрудники учреждения не соблюдают распределение энергетической ценности: при норме калорийности 30−35% на обед выходит 40−45%, а на полдник — 28%.

Специалисты установили, что в рационе питания также отсутствовали салаты из свежих и вареных овощей. Кроме того, детей кормили всего три раза при положенных четырех-пяти, а также заменяли продукты на неравноценные по составу.

В результате Кожановский детский сад был оштрафован на 40 000 рублей. Руководству учреждения Роспотребнадзор поручил устранить все нарушения.