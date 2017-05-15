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06:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд обязал власти Владивостока отремонтировать дороги на Чуркине

Прокуратура обнаружила многочисленные ямы и выбоины, а также отсутствие освещения на некоторых участках дорог.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 мая, PrimaMedia.

Прокуратура Владивостока через суд добивается от городской администрации приведения в порядок ряда дорог на Чуркине. До этого надзорный орган провел проверку по обращениям граждан и обнаружил многочисленные ямы и выбоины, а также отсутствие освещения на некоторых участках дорог, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Разбитые дороги, которые могут спровоцировать ДТП, прокуратура обнаружила на участках: от дома № 24 по ул. Кипарисовая до дома № 5 по улице Тамбовская, от дома № 15 по ул. Каштановая до дома № 4 по ул. Кипарисовая, а также от дома № 14 по ул. В. Терешковой до дома № 16 по ул. Гульбиновича.

Кроме того, проверка показала, что на участке автомобильной дороги от дома от № 14 до дома № 20 по ул. Кипарисовой отсутствует стационарное освещение, а в районе дома № 20 по ул. Можайская не оборудована автобусная остановка.

В целях восстановления прав граждан прокурор Первомайского района направил исковое заявление в суд о возложении обязанности на администрацию города отремонтировать дороги.

Решением Ленинского районного суда Владивостока исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Вопросы его фактического исполнения после вступления в законную силу поставлены на контроль прокуратуры района.

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